Son dakika: Eljif Elmas’ın golleri Napoli’yi liderliğe taşıdı! UEFA Avrupa Ligi’nde nefes kesen mücadele...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son maçları bugün oynanıyor. Napoli, Spartak Moskova, Leicester City ve Legia Varşova'nın mücadele ettiği C Grubu, büyük heyecana sahne oldu.
Son karşılaşmaların oynandığı gecede Napoli ile Leicester City, Spartak Moskova ile de Legia Varşova karşılaştı. Grupta liderlik şansı bulunan Napoli, Leicester City ve Spartak Moskova, karşılaşmalara mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.
Gecenin dikkat çeken maçı ise Napoli ve Leicester City arasında oynandı. 90 dakikası 3-2 sona eren karşılaşmanın ardından Napoli, grubu 2. sırada tamamladı ve bir üst tura yükseldi.
Maça golle başlayan Napoli, 4. dakikada Adam Ounas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ounas'ın golünden 20 dakika sonra sahneye Eljif Elmas çıktı.
Kuzey Makedonyalı genç oyuncu, takımının 2. golünü kaydetti. Leicester City'de ise Elmas'ın golüne karşılık gecikmedi.
İngiliz ekibi, 27 ve 33. dakikalarda üst üste bulduğu gollerle maçta dengeyi sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.
İkinci yarıda bir kez daha Eljif Elmas sahne aldı. 53. dakikada takımının 3. golünü atan Eljif Elmas, Napoli'yi üst tura taşıyan en önemli etkenlerden birisi oldu.
Gruptaki son mücadeleden önce Napoli, 7 puanla 3. sırada yer alıyordu. Leicester City ise 8 puanla grup lideriydi. Rakibini 3-2 mağlup eden Napoli, 3. sıradan üst tura yükselirken, Leicester City de liderlikten 3. sıraya geriledi ve Avrupa Ligi'ne veda etti.