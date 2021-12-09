Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor! Son maçta rakip Eintracht Frankfurt...
Giriş Tarihi: 9.12.2021 19:18 Son Güncelleme: 9.12.2021 19:35

Son dakika: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor! Son maçta rakip Eintracht Frankfurt...

Son dakika: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne galibiyetle veda etmek istiyor! Son maçta rakip Eintracht Frankfurt...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, grubun son maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak zorlu karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Berke, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Sangare, Sosa, Zajc, Novak, İrfan Can, Pelkas, Berisha.

FRANKFURT: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Eintracht Frankfurt karşısında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

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Son dakika: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor! Son maçta rakip Eintracht Frankfurt...
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