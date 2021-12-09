Son dakika: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne galibiyetle veda etmek istiyor! Son maçta rakip Eintracht Frankfurt...

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı.