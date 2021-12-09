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Giriş Tarihi: 9.12.2021 13:29 Son Güncelleme: 9.12.2021 13:54

Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu!

İHA
Süper Lig’de 16. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın başlıyor. Bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler de belli oldu. Antalyaspor - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük, Beşiktaş - Kayserispor maçını Ali Şansalan, Sivasspor - Galatasaray maçını Ümit Öztürk ve Gaziantep - Fenerbahçe karşılaşmasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın, 11 Aralık Cumartesi, 12 Aralık Pazar ve 13 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 16. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın
20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan



11 Aralık Cumartesi
13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük



12 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ali Şansalan

13 Aralık Pazartesi
18.00 Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu!
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