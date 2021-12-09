Giriş Tarihi: 9.12.2021 13:29 Son Güncelleme: 9.12.2021 13:54

Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu! İHA

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın başlıyor. Bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler de belli oldu. Antalyaspor - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük, Beşiktaş - Kayserispor maçını Ali Şansalan, Sivasspor - Galatasaray maçını Ümit Öztürk ve Gaziantep - Fenerbahçe karşılaşmasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.