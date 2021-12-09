Süper Lig’de 16. haftanın hakemleri belli oldu!

Yarın
20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan
11 Aralık Cumartesi
13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
12 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ali Şansalan
13 Aralık Pazartesi
18.00 Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan