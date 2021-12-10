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Giriş Tarihi: 10.12.2021

1-1’lerini üzmediler

VOLKAN DEMİR
1-1’lerini üzmediler

D Grubu’nun lideri olarak Kadıköy’e gelen Eintracht Frankfurt, 29. dakikada Sow ile öne geçti. Kanarya 42’de ilk isabetli şutunda Berisha ile skoru eşitledi. İkinci yarı sonucu değiştirecek etkili bir pozisyon yoktu

Bu beraberlik ülke puanına katkı verirken kulübün kasasına da 210 bin Euro girdi
Grupta büyük şanssızlıklar yaşayıp bir maç kala Konferans Ligi'nin yolunu tutan Fenerbahçe, biraz da ligi düşünerek büyük rotasyonla çıktı Frankfurt karşısına... Az süre alan oyuncuların tercih edilmesi, oyun akışkanlığını olumsuz etkiledi. Frankfurt maça hayli hızlı başladı. Sow'un golüne kadar büyük baskısı vardı Almanların... Geri düşen Fenerbahçe, daha fazla risk alarak oynamaya başlayınca pozisyonlar geldi. Bu pozisyonların birinde yakalanan fırsatı Berisha gole çevirdi. Zorla kullanıp kaçırdığı frikiği adeta affettirdi. Devre arasına 1-1'lik skorla gidilirken grup liderliği hedefi olan Frankfurt için işler iyi gidiyordu. Maçın ikinci yarısında 'alan memnun satan memnun' gibi bir maç oldu. Pozisyonlar ve goller yerine bol bol oyuncu değişikliği izledik. Bu da hem tempoyu hem de oyun kalitesini düşürdü iki takım adına. Fenerbahçe, bu maçın ardından artık gözünü tamamen lige çevirdi. Gaziantep ve Beşiktaş maçları sarı-lacivertliler için çok kritik eşik... Bu maçlar öncesinde yeni sakat olmaması ise teknik heyetin en büyük sevinci.

ÖNCE FRİKİK KRİZİ
MAÇIN 31. dakikasında Fenerbahçe'de frikik krizi yaşandı. Normalde İrfan Can'ın kullanması gereken frikiği Berisha atmak için ısrar ederken tribünler İrfan tezahüratı yaptı. Milli futbolcu, Berisha'yı göstererek 'Ben ne yapayım topu vermiyor' tepkisi gösterdi. Pereira da olaya müdahale edip 'Sen kullan' işareti yaptı. İrfan hocasına da 'Topu vermiyor' şeklinde işaret yaptı. Portekizli hoca vuruş öncesinde Berisha'ya tepki gösterirken, Alman golcünün kullandığı frikik barajdan döndü.

SONRA GOL SEVİNCİ
YAŞANAN frikik krizinden 10 dakika sonra Fenerbahçe'nin golü İrfan Can Kahveci-Berisha ortaklığından geldi. İrfan sağ kanattan ortaladı. Savunmadan seken topu Berisha kale sahasının biraz gerisinden sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

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1-1’lerini üzmediler
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