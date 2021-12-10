1-1’lerini üzmediler

D Grubu’nun lideri olarak Kadıköy’e gelen Eintracht Frankfurt, 29. dakikada Sow ile öne geçti. Kanarya 42’de ilk isabetli şutunda Berisha ile skoru eşitledi. İkinci yarı sonucu değiştirecek etkili bir pozisyon yoktu
Bu beraberlik ülke puanına katkı verirken kulübün kasasına da 210 bin Euro girdi Grupta büyük şanssızlıklar yaşayıp bir maç kala Konferans Ligi'nin yolunu tutan Fenerbahçe, biraz da ligi düşünerek büyük rotasyonla çıktı Frankfurt karşısına... Az süre alan oyuncuların tercih edilmesi, oyun akışkanlığını olumsuz etkiledi. Frankfurt maça hayli hızlı başladı. Sow'un golüne kadar büyük baskısı vardı Almanların... Geridüşen Fenerbahçe, daha fazla risk alarakoynamaya başlayınca pozisyonlar geldi.Bu pozisyonların birinde yakalanan fırsatı Berisha gole çevirdi. Zorla kullanıp kaçırdığı frikiğiadeta affettirdi. Devre arasına 1-1'lik skorla gidilirken grup liderliği hedefi olan Frankfurt için işler iyi gidiyordu. Maçın ikinci yarısında 'alan memnun satan memnun' gibi bir maç oldu. Pozisyonlar vegoller yerine bol bol oyuncu değişikliğiizledik. Bu da hem tempoyu hem de oyun kalitesini düşürdü iki takım adına. Fenerbahçe, bu maçın ardından artık gözünü tamamen lige çevirdi. Gaziantep ve Beşiktaşmaçları sarı-lacivertliler için çok kritikeşik... Bu maçlar öncesinde yeni sakat olmaması ise teknik heyetin en büyük sevinci.
ÖNCE FRİKİK KRİZİ
MAÇIN 31. dakikasında Fenerbahçe'de frikik krizi yaşandı. Normalde İrfan Can'ın kullanması gereken frikiği Berisha atmak için ısrar ederken tribünlerİrfan tezahüratı yaptı. Milli futbolcu, Berisha'yı göstererek 'Ben ne yapayım topu vermiyor' tepkisi gösterdi. Pereira da olaya müdahale edip 'Sen kullan' işareti yaptı. İrfan hocasına da 'Topu vermiyor' şeklinde işaret yaptı. Portekizlihoca vuruş öncesinde Berisha'ya tepkigösterirken, Alman golcünün kullandığıfrikik barajdan döndü.
SONRA GOL SEVİNCİ
YAŞANAN frikik krizinden 10 dakika sonra Fenerbahçe'nin golü İrfan Can Kahveci-Berisha ortaklığındangeldi. İrfan sağ kanattan ortaladı. Savunmadan seken topu Berisha kale sahasının biraz gerisinden sert bir vuruşla ağlara gönderdi.