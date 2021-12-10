Avrupa’da zirve Aslan’dan sorulur

Lazio’nun 3 puan önünde Roma Olimpiyat Stadı’na çıkan sarı-kırmızılılar zaman zaman rakibi uyuttu, zaman zaman vitesi düşürdü ama sonunda aldığı sonuçla zirveyi İtalyanlara bırakmadı
GRUBU LİDER BİTİREN G.SARAY PLAY-OFF TURU OYNAMADAN DİREKT SON 16'DA SAHNEYE ÇIKACAK Süper Lig'de 15 haftada 4 defa mağlup olan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise grubundan namağlup lider çıktı. Lazio ile Roma Olimpiyat Stadı'nda grubun final maçında kusursuz savunma yapan sarı-kırmızılılar 0-0'lık beraberlikle istediğini aldı ve play-off oynamadan son 16'ya kaldı. Lazio maç boyunca bir kere gole yaklaştı, o pozisyonda da sağdan sıfıra inen Zaccagni'nin penaltı noktasına çevirdiği topa gelişine vuran İmmobile çerçeveyi bulamadı. Tek forvet Diagne oyunda kaldığı 69 dakikada rakip savunmaya yaptığı pres ve orta sahamıza desteğiyle görevini yaptı. Diagne-Ömer değişikliğinden sonra biraz bocalasak da Marcao yine savunmayı toparlayan isim oldu. Genç ve dinamikoyunculardan kurulu Galatasaray,Şampiyonlar Ligi ayarındaAvrupa Ligi'ndeki grubunu zirvedebitirerek alkışı hak etti.
MUSLERA: HAYALİMİZE DOĞRU GİDİYORUZ G.SARAY kaptanı Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi ayarında bir gruptan lider çıktıklarını söyledi. Türkiye'nin ikinci evi olduğunu belirten Uruguaylı, "Benim ikinci evim Türkiye. Evet İtalya'da burada Lazio'da forma giydim, bugün bir rüya yaşıyorsam Lazio sayesinde Galatasaray'a geldim. Bu yüzden çok net ikinci evim Türkiye'dir. Adım adım gitmemiz lazım. Tabii bir hayalimiz var. Şu anda lider bitirdik" dedi.
CİMBOM ZENGİN OLDU!131 MİLYON TL KAZANDI Galatasaray, E Grubu'nu 12 puanla lider bitiripdirekt son 16'ya da kalınca kasasına Euro yağdı Liderlikle birlikte kasa da doldu. Katılım bedeli olarak 3 milyon 630bin Euro kazanan G.Saray, 3 galibiyet için 1 milyon 890 bin Euro gelir elde edip 3 beraberlik için ise 630 bin Euro aldı. Cimbom, grubu lider bitirdiği için 1.1 milyon Euro primin sahibi olurken, son 16 turuna kalması nedeniyle de 1.2 milyon Euro kazandı. Toplamda 8 milyon 450 bin Euro (131.5 milyon TL) gelire ulaşan G.Saray bunun yanı sıra UEFA'dan reklam ve yayın gibi ek gelirler de alacak.
İLK KEZ NAMAĞLUP
ASLAN, Avrupa kupaları tarihinde bir ilke de imza attı. 3 beraberlik ve 3 galibiyet ile E Grubu'nu lider bitiren Fatih Terim'in talebeleri ilk kez namağlup lider olarak gruptan çıktı. Aslandaha önce 2009-10'daAvrupa Ligi'nden yinelider çıkmıştı.
SERİ 5 MAÇA ÇIKTI
AVRUPA kupalarında G.Saray deplasmandayenilmezlik serisinedevam etti. Son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Cimbom savunması ile de rakiplere nefes aldırmadı.
KALESİNİ GOLE KAPATTI
AVRUPA Ligi'nde oynadığı 3 deplasman maçında da gol yemeyen G.Saray lige de damgasını vurdu. Aslan,32 takım arasındadış sahadakalesini golekapatan tektakım oldu.