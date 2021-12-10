F.Bahçe’ye yetişecek

BEŞİKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın daha fazla Beşiktaş'a zarar vermek istemediğini belirtip şunları söyledi: "Sergen Yalçın Beşiktaş camiası için çok büyük bir isim. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı. Ancak bir gün tekrar girecektir. Sözleşmesinde tazminat maddesi yoktu. O konuda anlaşarak ayrıldık." An itibarıyla B planları olmadığını belirten Kocadağ, "Çalışmalarımızbaşladı. Yeni teknik direktörüFenerbahçe derbisine yetiştirmeyeçalışacağız" ifadelerini kullandı.