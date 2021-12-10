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Giriş Tarihi: 10.12.2021

F.Bahçe’ye yetişecek

F.Bahçe’ye yetişecek
BEŞİKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın daha fazla Beşiktaş'a zarar vermek istemediğini belirtip şunları söyledi: "Sergen Yalçın Beşiktaş camiası için çok büyük bir isim. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı. Ancak bir gün tekrar girecektir. Sözleşmesinde tazminat maddesi yoktu. O konuda anlaşarak ayrıldık." An itibarıyla B planları olmadığını belirten Kocadağ, "Çalışmalarımız başladı. Yeni teknik direktörü Fenerbahçe derbisine yetiştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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F.Bahçe’ye yetişecek
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