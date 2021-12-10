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Giriş Tarihi: 10.12.2021

GÜNEŞ: Sezon sonuna kadar dinleneceğim

GÜNEŞ: Sezon sonuna kadar dinleneceğim
BAŞKAN Ahmet Nur Çebi'ye yakınlığı ile bilinen Şenol Güneş, Beşiktaş'ta teknik direktörlük için en güçlü adaylar arasındaydı. Ancak deneyimli hocanın böyle bir görevi şu an için düşünmediğini açıkladı. Güneş'in yakın çevresiyle yaptığı sohbette, "Başkanla dostluğumuz baki ama sezon ortasında Beşiktaş ya da bir başka kulüpte çalışmak istemiyorum. Yeni sezona kadar dinleneceğim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda 2015-19 yılları arasında görev yapan Şenol Güneş, iki şampiyonluğa imza atmıştı.

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GÜNEŞ: Sezon sonuna kadar dinleneceğim
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