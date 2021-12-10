GÜNEŞ: Sezon sonuna kadar dinleneceğim

BAŞKAN Ahmet Nur Çebi'ye yakınlığı ile bilinen Şenol Güneş, Beşiktaş'ta teknik direktörlük için en güçlü adaylar arasındaydı. Ancak deneyimli hocanın böyle bir görevi şu an için düşünmediğini açıkladı. Güneş'in yakın çevresiyle yaptığı sohbette, "Başkanla dostluğumuzbaki ama sezon ortasındaBeşiktaş ya da bir başkakulüpte çalışmak istemiyorum.Yeni sezona kadar dinleneceğim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda 2015-19 yılları arasında görev yapan Şenol Güneş, iki şampiyonluğa imza atmıştı.