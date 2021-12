Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu sözleri! "Destek vermeye hazırız..."

"ŞENOL HOCA AYRILDIKTAN SONRA İNANAMAYACAĞINIZ İSİMLER TEKLİF EDİLDİ"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili olarak ise Hamit Altıntop, "Türk futbolunun albenisi o kadar yüksek ki, Şenol hoca ayrıldıktan sonra arayan, soran inanamayacağınız isimler teklif edildi. Bizim her zaman yönetimde konuştuğumuzda değerler vardı. Eğitime, bilime açık olan, istişareye açık olan. A Takımın gizli kapalı kutundan ziyade halka da ulaşabilecek duruma gelmesi. Halkın oyuncuları tanımasını ve daha yakın olmalarını istedik. İletişimi yüksek olan bir hoca ihtiyacımız olduğunu düşündük. Yerli alternatifler de var. Yabancı hocanın artısını hocanın basını çok fazla takip etmemesi, her şeyi anlaması ana mesleğine konsantre artısı da hocamızın lehineydi. Sözleşmesi vardı, serbest değildi. Kendisi ikna etme, bizi tanıma fırsatı verdik. İstanbul'a geldi. Başkanımızla tanıştı. Hiç acele etmeden, beklentilerimizi paylaşarak, kendisi de şeffaf bir şekilde karşılayabileceğini, karşılamayacağını masaya serdik. Doğru bir istişare ile karar verdik. Günün sonunda bu yola beraber çıktık. Bundan da çok mutluyum ve gururluyum. Sahaya yansıdı. Sonuçlar da öyle çıktı. Biz yolun başındayız. Her zaman ileriye gitme arzusu, azmi özellikleri gününde sonunda yönetim olarak başkanımızın onayıyla kendisine karar verdik. İyi bir başlangıç oldu. Umarım bunu da sürdürebiliriz" diye konuştu.