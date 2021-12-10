Hem çıkardı hem düşürdü!

DANIEL FARKE, prensiplerinden vehücum futbolundan taviz vermeyenyapısıyla biliniyor. Alman hoca,2018-19'da Premier Lig'e çıkardığıNorwich Ctiy ile 2019-20'de tekrarChampionship'e düştü. Ancak 2020-21'te bir kez daha Premier Lig'e dönüşyaptı. Norwich City'nin bu sezon aldığı2. galibiyet sonrası görevine sonverildi. Farke'nin Norwich'te inişliçıkışlı bir çizgi izlemesinin nedeniolarak İngiliz ekibinin düşük bütçesigösteriliyor. Gençlere verdiği önemlede bilinen Alman çalıştırıcı, MaxAarons ve James Maddison gibiisimleri futbola kazandırdı.
KARTAL'IN TERCİHİ YABANCI BEŞIKTAŞ, teknik adamda yabancılar üzerine yoğunlaştı. Farke ile birlikte Leipzig'den ayrılan Jesse Marsch ve Palmeiras'ı çalıştıran Abel Ferreira da yer alıyor. Ayrıca genç ve başarıya aç yabancı hoca adayı olarak da Almanya U19 Milli Takımı'nda görev alan HannesWolf'un adı da listede. Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay ile herhangi bir temas kurulmadı.