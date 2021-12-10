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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Hem çıkardı hem düşürdü!

Hem çıkardı hem düşürdü!
DANIEL FARKE, prensiplerinden ve hücum futbolundan taviz vermeyen yapısıyla biliniyor. Alman hoca, 2018-19'da Premier Lig'e çıkardığı Norwich Ctiy ile 2019-20'de tekrar Championship'e düştü. Ancak 2020- 21'te bir kez daha Premier Lig'e dönüş yaptı. Norwich City'nin bu sezon aldığı 2. galibiyet sonrası görevine son verildi. Farke'nin Norwich'te inişli çıkışlı bir çizgi izlemesinin nedeni olarak İngiliz ekibinin düşük bütçesi gösteriliyor. Gençlere verdiği önemle de bilinen Alman çalıştırıcı, Max Aarons ve James Maddison gibi isimleri futbola kazandırdı.

KARTAL'IN TERCİHİ YABANCI
BEŞIKTAŞ, teknik adamda yabancılar üzerine yoğunlaştı. Farke ile birlikte Leipzig'den ayrılan Jesse Marsch ve Palmeiras'ı çalıştıran Abel Ferreira da yer alıyor. Ayrıca genç ve başarıya aç yabancı hoca adayı olarak da Almanya U19 Milli Takımı'nda görev alan Hannes Wolf'un adı da listede. Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay ile herhangi bir temas kurulmadı.

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Hem çıkardı hem düşürdü!
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