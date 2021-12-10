İşte son sözler!

Futbolculara yönelik duygusal bir veda konuşması yapan Yalçın, “Birlik olun, mücadele edin ve takımı yeniden ayağa kaldırın” ifadelerini kullandı
Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Asbaşkan Emre Kocadağ ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın da yer aldığı toplantıda istifasını sunduktan sonra antrenman sahasında futbolcularla bir araya gelen Sergen Yalçın, duygusal bir konuşma yaptı. Deneyimli hoca, bundan sonrası için takıma başarılar dilerken "Futboldaişler böyledir. Teknik direktörler,futbolcular gelip gider.Hepiniz kendiniziispat etmişkaliteli oyuncularsınız.Birlik olun mücadeleedin ve Beşiktaş'ı yenidenayağa kaldırın" ifadelerini kullandı. Takım adına söz alan Atiba ise "Böyle olsun istemezdik,üzgünüz. Bizekattığınız her şeyiçin teşekkür ederiz,yolunuz açıkolsun" dedi.
SERGEN HOCASIZ İLK İDMAN
Beşiktaşlı futbolcular, Sergen Yalçın'a veda ettikten sonra Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
TAKIM ÖNDER HOCAYA EMANET
BEŞIKTAŞ'I pazar günkü Kayserispor ile oynanacak maça pro-lisans sahibi olan U19 takımının teknik direktörü Önder Karaveli çıkaracak.