Kadınlar Süper Ligi’ndeki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Vodafone Park’ta oynanacak

Kadınlar Süper Ligi ilk haftası 18 Aralık'ta derbi ile başlayacak. Siyah-Beyazlı yönetim, Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın Vodafone Park'ta oynanması yönünde karar aldı. Türkiye Futbol Federasyonu ile de kontenjan görüşmeleri yapılıyor.
TFF, müsabakanın %50 kapasite ile oynanmasına müsaade ederken, Beşiktaş yönetimi tam kapasite oynanmasına izin istiyor. Birkaç gün içerisinde son kararın iletileceği ve ardından biletlerin düşük fiyata satışa sunulacağı kaydedildi.