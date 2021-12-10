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Giriş Tarihi: 10.12.2021 13:16

Kadınlar Süper Ligi'ndeki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Vodafone Park'ta oynanacak

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kadınlar Süper Ligi’ndeki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Vodafone Park’ta oynanacak

Kadınlar Süper Ligi'nin ilk haftası 18 Aralık'ta Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle başlayacak. Maçın Vodafone Park'ta oynanması yönünde karar alan Siyah-Beyazlı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu ile kontenjan görüşmeleri yapılıyor.

Kadınlar Süper Ligi ilk haftası 18 Aralık'ta derbi ile başlayacak. Siyah-Beyazlı yönetim, Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın Vodafone Park'ta oynanması yönünde karar aldı. Türkiye Futbol Federasyonu ile de kontenjan görüşmeleri yapılıyor.

TFF, müsabakanın %50 kapasite ile oynanmasına müsaade ederken, Beşiktaş yönetimi tam kapasite oynanmasına izin istiyor. Birkaç gün içerisinde son kararın iletileceği ve ardından biletlerin düşük fiyata satışa sunulacağı kaydedildi.

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Kadınlar Süper Ligi'ndeki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Vodafone Park'ta oynanacak
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