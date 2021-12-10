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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Lig önceliği kulübün kararı!

Lig önceliği kulübün kararı!
F.BAHÇE Teknik Direktörü Pereira, UEFA Ligi'ne vedayı "Tecrübe kazandık" diye yorumladı. Konferans Ligi'nde de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ancak zor olduğunu belirten Portekizli hoca sözlerini şöyle sürdürdü: "Ligi öncelik olarak görmemiz benim değil kulübün kararı. Şu an yapmamız gereken şey önümüzdeki maça (G.Antep) bakmak. Çünkü önümüzdeki maç en önemli maç." Pereira, transfer için de "Bu konu, kulüpte kendi içimizde konuşmamız gereken bir konu" yorumunu yaptı.

KUNTZ TAKİPTE
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz maç kaçırmıyor. Önceki gün Burak Yılmaz'ın da gol attığı ve Lille'in, Wolfsburg'u deplasmanda 3-1 yendiği karşılaşmayı tribünden takip eden Alman hoca dün de Kadıköy'deydi. Kuntz, Frankfurt CEO'su Axel Hellmann ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç'la selfi yapıp sosyal medya hesabından paylaştı.

10 NUMARA OKOCHA'YA HEDİYE
1996-97 sezonunda E.Frankfurt'tan Fenerbahçe'ye transfer olan iki sezon sonunda PSG'ye giden Jay Jay Okacha dün maçtaydı. İki takım yöneticilerinin yer aldığı yemeğe katılan eski futbolcu, karşılaşma öncesi Kadıköy'de tribünleri selamlayıp, taraftarın tezahüratlarına alkışla karşılık verdi. Mesut Özil, 'Küçükken onun formasını giyerdim" dediği Okocha'ya 10 numaralı F.Bahçe formasını günün anısına hediye etti.

ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİYİZ!
Serdar Aziz karşılaşmanın ardından, "Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe için her maç değerli. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lig bizim için önemli. Şampiyonluğun favorisiyiz" dedi.

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Lig önceliği kulübün kararı!
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