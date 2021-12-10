Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marek Hamsik'ten şampiyonluk sorusuna temkinli yanıt! "Bu farkın bir anlamı yok..."
Giriş Tarihi: 10.12.2021 23:42 Son Güncelleme: 10.12.2021 23:47

Marek Hamsik'ten şampiyonluk sorusuna temkinli yanıt! "Bu farkın bir anlamı yok..."

Marek Hamsik’ten şampiyonluk sorusuna temkinli yanıt! Bu farkın bir anlamı yok...

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, şampiyonluk sorusuna temkinli cevap verdi. 34 yaşındaki Slovak yıldız, "Sezona çok iyi başladık ve bu şekilde devam ettik. Yine de bu farkın bir anlamı yok, odaklanıp çalışmala devam etmeliyiz" dedi.

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, İspanyol Marca gazetesine röportaj verdi. 34 yaşındaki deneyimli yıldız, Süper Lig kariyeri ve Napoli günlerinde dair açıklamalarda bulundu.

"Neden Trabzonspor'a transfer oldun?" sorusuna Hamsik, "Beni ilk arayan onlardı, ben de hemen imzaladım. Menajerime EURO 2020'den önce yeni takımımla anlaşma istediğimi söylemiştim. Turnuvada bunu düşünmek istemiyordum ve her şey böyle gelişti. Verdiğim karardan memnunum. Bura da da taraftarlar ve takım arkadaşlarım bana Napoli'de olduğu gibi 'Grande' diyorlar" yanıtını verdi.

Napoli ve Trabzon'un birbirine benzediğini kaydeden Slovak yıldız, "İnsanlar futbola ve hayata karşı çok tutkulu. Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendiğimizden sonra şehirde sabaha kadar parti vardı. Daha sezonun başında böyle bir şeyle karşılaştım, şampiyon olursak inanılmaz bir şey olacaktır" dedi.

"Bir Napoli taraftarı olarak Maradona'nın ölümü seni nasıl etkiledi?" sorusuna Hamsik, "Çok üzücü. Maradona, şehrin bir parçası, onu herkes çok özlüyor. Onunla tanışıp vakit geçirme şansım olmuştu. Bana formasını vermişti. Maradona ile harika anılarım var" yanıtını verdi.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ!

"Şampiyonluk yolunda Trabzonspor en büyük favori mi?" sorusu üzerine de Marek Hamsik temkinli konuştu ve "Sezona çok iyi başladık ve bu şekilde devam ettik. Yine de bu farkın bir anlamı yok, odaklanıp çalışmala devam etmeliyiz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e saldırı! Saldırının kamera kayıtlarına GÜNAYDIN ulaştı
SON DAKİKA | İkinci el araç satışı kolaylaşıyor! Yeni sistem belli oldu
CHP'li belediye göz yumdu! Ankara'da trilyonluk rantın hesabını soran yok
Son dakika: Sergen Yalçın'dan futbolculara duygusal konuşma (SABAH Spor Özel)
İcra'dan araç aldı başına gelmeyen kalmadı! Aracı elinden alındı AYM 'mağdursun' dedi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a suikast girişimine eş zamanlı operasyon! Bombayı yerleştirdiklerini itiraf ettiler
Son dakika: Stokçulara 2 milyon TL ceza! AK Parti’nin kanun teklifi hazır
Bunu yapan insan olamaz! Yeni doğan bebeği çıplak sokağa attılar
Ali Babacan'a bir tepki de Çanakkale'de! Davasını satan vatanını da satar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Marek Hamsik'ten şampiyonluk sorusuna temkinli yanıt! "Bu farkın bir anlamı yok..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA