Marek Hamsik'ten şampiyonluk sorusuna temkinli yanıt! "Bu farkın bir anlamı yok..."

"Neden Trabzonspor'a transfer oldun?" sorusuna Hamsik, "Beni ilk arayan onlardı, ben de hemen imzaladım. Menajerime EURO 2020'den önce yeni takımımla anlaşma istediğimi söylemiştim. Turnuvada bunu düşünmek istemiyordum ve her şey böyle gelişti. Verdiğim karardan memnunum. Bura da da taraftarlar ve takım arkadaşlarım bana Napoli'de olduğu gibi 'Grande' diyorlar" yanıtını verdi.