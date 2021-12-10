Marek Hamsik'ten şampiyonluk sorusuna temkinli yanıt! "Bu farkın bir anlamı yok..."

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, İspanyol Marca gazetesine röportaj verdi. 34 yaşındaki deneyimli yıldız, Süper Lig kariyeri ve Napoli günlerinde dair açıklamalarda bulundu.
"Neden Trabzonspor'a transfer oldun?" sorusuna Hamsik, "Beni ilk arayan onlardı, ben de hemen imzaladım. Menajerime EURO 2020'den önce yeni takımımla anlaşma istediğimi söylemiştim. Turnuvada bunu düşünmek istemiyordum ve her şey böyle gelişti. Verdiğim karardan memnunum. Bura da da taraftarlar ve takım arkadaşlarım bana Napoli'de olduğu gibi 'Grande' diyorlar" yanıtını verdi.
Napoli ve Trabzon'un birbirine benzediğini kaydeden Slovak yıldız, "İnsanlar futbola ve hayata karşı çok tutkulu. Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendiğimizden sonra şehirde sabaha kadar parti vardı. Daha sezonun başında böyle bir şeyle karşılaştım, şampiyon olursak inanılmaz bir şey olacaktır" dedi.
"Bir Napoli taraftarı olarak Maradona'nın ölümü seni nasıl etkiledi?" sorusuna Hamsik, "Çok üzücü. Maradona, şehrin bir parçası, onu herkes çok özlüyor. Onunla tanışıp vakit geçirme şansım olmuştu. Bana formasını vermişti. Maradona ile harika anılarım var" yanıtını verdi.
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ!
"Şampiyonluk yolunda Trabzonspor en büyük favori mi?" sorusu üzerine de Marek Hamsik temkinli konuştu ve "Sezona çok iyi başladık ve bu şekilde devam ettik. Yine de bu farkın bir anlamı yok, odaklanıp çalışmala devam etmeliyiz" diye konuştu.