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Giriş Tarihi: 10.12.2021 13:11

Milli takım teknik direktörü Kaya ÇÜ Rektörü Tuncel’i ziyaret etti

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Milli takım teknik direktörü Kaya ÇÜ Rektörü Tuncel’i ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Futsal A Milli ve U-19 Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Kaya, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’i makamında ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Futsal (Salon Futbolu) A Milli ve U-19 Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Kaya ve Kaleci Antrenörü Ersin Aydınalp, Çukurova üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette 15-20 Mart 2022 tarihinde U-19 Futsal Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu müsabakalarının Adana Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenleneceğinin bilgisi verildi.

FORMA HEDİYE ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Futsal A Milli ve U-19 Milli Takımı karma olarak 30 Kasım -10 Aralık 2021 tarihleri arasında Adana'da kampa girerek antrenmanlarını Çukurova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda tamamlandı. Futsal (A) Milli Takım ve U-19 Milli Takım Teknik Direktörü Murat Kaya ve Kaleci Antrenörü Ersin Aydınalp Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i tesisleri Milli Takıma açmasından dolayı teşekkür ederek milli takım forması hediye etti.

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Milli takım teknik direktörü Kaya ÇÜ Rektörü Tuncel’i ziyaret etti
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