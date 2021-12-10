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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Müjdeler peş peşe

Müjdeler peş peşe

Sakatlıklarını atlatan Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Vitor Hugo ve Trondsen takımla birlikte çalışmalara katılması Avcı’yı sevni dirdi

Trabzonspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi sakat oyunculardan gelen haberler sevindirdi. Önceki gün yapılan antrenmana kas yorgunlukları nedeniyle katılamayan Vitor Hugo, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür ve Trondsen dün takımla çalışmalara katıldı. 4 oyuncunun da sakatlıklarının geçtiği ve Antalya karşılaşmasında teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma bekledikleri öğrenildi.

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