Müjdeler peş peşe

Sakatlıklarını atlatan Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Vitor Hugo ve Trondsen takımla birlikte çalışmalara katılması Avcı’yı sevni dirdi
Trabzonspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi sakat oyunculardan gelen haberler sevindirdi. Önceki gün yapılan antrenmana kas yorgunlukları nedeniyle katılamayan Vitor Hugo, Dorukhan Toköz,Abdülkadir Ömür ve Trondsen dün takımla çalışmalara katıldı. 4oyuncunun da sakatlıklarının geçtiği ve Antalya karşılaşmasında teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma bekledikleri öğrenildi.