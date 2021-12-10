Pazartesi çifte heyecan

UEFA Avrupa Ligi defterini Olympiakos deplasmanında aldığı son dakika yenilgisiyle kapatan Fenerbahçe, grubu3. bitirmeyi garantileyip KonferansLigi biletini almıştı. Sarı-lacivertlilerin yeni kulvardaki rakibi 13 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de çekilecek kura ile belli olacak. Aynı günsaat 20.30'da Süper Lig'deGaziantep ile deplasmanda karşılaşacak Kanarya, önce rakibini öğrenecek ardından zirve yarışı için kritik ve zorlu maça çıkacak. Fenerbahçe,Konferans Ligi'ndeki 8grubun ikincilerinden biriyle eşleşecek. Play-off maçları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.