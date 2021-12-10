G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, taktik savaşını kazandıklarını söyledi. Lazio'ya karşı alınan puanın çok önemli olduğunu söyleyen İmparator, şöyle devam etti: "Hak ettiğimiz grup birinciliği geldi. İlk maçtan son maça kadar çok iyi mücadele ettik. Rakibi de incelediğimizden ne istediysek yaptık. Neye ihtiyacımız varsa onu aldık. Lider geldik, lider gidiyoruz. Hiç yenilmedik, deplasmanda gol yemedik. Barcelonalar'ı, Dortmundlar'ı aştık, son 16'ya gidiyoruz. Oyunun başında baskıyıkırdık ve oyunu elimize aldık. 2. yarı taktiksavaşıydı. G.Saray camiasına moral verdiysek çok mutlu olurum. Buradan çıkarsak sözlerimiz değişir demiştim. Marta kadar zaman var. Ocak ayını daha iyi geçirmek niyetindeyiz. Başkanımızla da bugün (Dün) toplandık. Yeni şeylersöylemek lazım cancağımız.Şampiyonluğa 5 maç var.Neden olmasın!"
TUR ATLAYAN TAKIMLAR
SON 16 TURU:
Lyon
Monaco Spartak Moskova
E. Frankfurt
GALATASARAY
Kızılyıldız
Bayer Leverkusen
West Ham United.
AVRUPA LİGİ
PLAY-OFF TURU:
G. Rangers
Real Sociedad
Napoli
Olympiakos
Lazio
Braga
Real Betis
Dinamo Zagreb
Barcelona
Dortmund
Leipzig
Porto
Sevilla
Sheriff
Zenit
Atalanta.