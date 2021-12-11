Abdullah Avcı'dan Nwakaeme açıklaması! "Yarın netleşir..."

"Antalyaspor'un galibiyetini tebrik ederim. Bizden daha fazlasını isteyerek, bizden daha fazla mücadele ederek sahanın içinde oldular. Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin de. Dalgalı oyunlardan biriydi."

"Nwakaeme, bizim için çok önemli bir oyuncu. Sakatlık bunun içinde var. Yarın daha netleşir."

"Parçadan bütüne, harika işler yaparak gidiyor bu takım. Dünyanın en iyi takımları üst üste kaybediyor. Nasıl 3 puan kazandık diyorsam, bugün de bir şey kaybetmedik, 3 puan kaybettik."