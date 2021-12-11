Abdullah Avcı'dan Nwakaeme açıklaması! "Yarın netleşir..."

Süper Lig'de lider Trabzonspor, 16. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, Nwakaeme'nin sakatlığı hakkında bilgi verdi.
Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:
"Kaza diyemeyiz. Maç öncesi, rakiple ilgili, Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Geldiği günden beri Antalyaspor yukarı çıkıyor. Biz de buna göre hazırlandık."
"Antalyaspor'un galibiyetini tebrik ederim. Bizden daha fazlasını isteyerek, bizden daha fazla mücadele ederek sahanın içinde oldular. Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin de. Dalgalı oyunlardan biriydi."
"Nwakaeme, bizim için çok önemli bir oyuncu. Sakatlık bunun içinde var. Yarın daha netleşir."
"Parçadan bütüne, harika işler yaparak gidiyor bu takım. Dünyanın en iyi takımları üst üste kaybediyor. Nasıl 3 puan kazandık diyorsam, bugün de bir şey kaybetmedik, 3 puan kaybettik."
"Oyuncular üzgünlerdi, normaldir. Maç kaybedince, oyuncu karakteri muhakkak üzülür. 38 haftanın her haftasında ritim yakalayamayabilirsin."
"Namağlup şampiyon olmayacağız demedik. Nasıl 3 puan kazanıyoruz diyorsak, bugün de 3 puan kaybettik. Bir iş kazası diyebiliriz. Bir 3 puan kaybettik diyebiliriz."
"Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk. Bugün de 3 puan kaybettik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak."
"Kaybetmeyebilirdik, fırsatlar da vardı ama planları doğru uygulayamıyorsan zaman zaman bunlar olacak. Dediğim gibi, 3 puan kaybettik. Başka bir şey kaybetmedik."