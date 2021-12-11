Dorukhan Toköz’ün hatası Trabzonspor’u yıktı! Kariyerinde üçüncü kez...

Süper Lig'de 16. hafta maçları devam ediyor. Lider Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililerin 27 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Antalyaspor ise ligde üst üste 3. iç saha galibiyetini aldı.
Bu sonuçla 27 maç sonra kaybeden Trabzonspor, mağlubiyete rağmen 39 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü. Bordo-mavililerin en yakın takipçileriyle arasında 9 puan fark var. Antalyaspor ise 21 puana yükseldi.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol, Trabzonsporlu Dorukhan Toköz'den geldi. Kendi kalesine atan tecrübeli oyuncu, takımına büyük bir şok yaşattı.
Sezon başında Beşiktaş'ta serbest kaldıktan sonra Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan, daha önce Beşiktaş formasıyla 2 farklı maçta kendi kalesine gol atmıştı.
Toköz, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla Trabzonspor ve Erzurumspor maçlarında kendi ağlarına göndermişti. Trabzonspor'da ise Antalyaspor karşısında kendi kalesine atan Dorukhan, kariyerinde 3. kez kendi kalesine gol attı.