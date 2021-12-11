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Giriş Tarihi: 11.12.2021 21:16 Son Güncelleme: 11.12.2021 21:18

Dorukhan Toköz'ün hatası Trabzonspor'u yıktı! Kariyerinde üçüncü kez...

Dorukhan Toköz’ün hatası Trabzonspor’u yıktı! Kariyerinde üçüncü kez...

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, ligin dikkat çeken takımlarından Antalyaspor'a konuk oldu. Nuri Şahin yönetiminde çıkışa geçen Antalyaspor, sahasında lider Trabzonspor'u mağlup ederek ligde üst üste üçüncü iç saha galibiyetini aldı. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, kendi kalesine attığı golle takımını adeta yıktı. Toköz, kariyerinde üçüncü kez kendi kalesine gol attı.

Süper Lig'de 16. hafta maçları devam ediyor. Lider Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililerin 27 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Antalyaspor ise ligde üst üste 3. iç saha galibiyetini aldı.

Bu sonuçla 27 maç sonra kaybeden Trabzonspor, mağlubiyete rağmen 39 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü. Bordo-mavililerin en yakın takipçileriyle arasında 9 puan fark var. Antalyaspor ise 21 puana yükseldi.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol, Trabzonsporlu Dorukhan Toköz'den geldi. Kendi kalesine atan tecrübeli oyuncu, takımına büyük bir şok yaşattı.

Sezon başında Beşiktaş'ta serbest kaldıktan sonra Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan, daha önce Beşiktaş formasıyla 2 farklı maçta kendi kalesine gol atmıştı.

Toköz, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla Trabzonspor ve Erzurumspor maçlarında kendi ağlarına göndermişti. Trabzonspor'da ise Antalyaspor karşısında kendi kalesine atan Dorukhan, kariyerinde 3. kez kendi kalesine gol attı.

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Dorukhan Toköz'ün hatası Trabzonspor'u yıktı! Kariyerinde üçüncü kez...
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