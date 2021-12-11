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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Farke reddetti Bilic’e gittiler

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Farke reddetti Bilic’e gittiler

1.5 yıllık sözleşme karşılığında yüksekten uçan Daniel Farke liste dışı kaldı. Slaven Bilic’e yönelen yönetim, Hırvat çalıştırıcının menajeriyle temas kurdu. Rıza Çalımbay ve Bruno Pinheiro da listede

Beşiktaş'ta teknik direktör gündeminin ilk sırasında yer alan Daniel Farke ile anlaşma sağlanamadı. Alman hocaya toplam 2 milyon Euro ücret teklif edildi. Farke, Beşiktaş'tan uzun vadeli sözleşme isterken kontrat süresinin 1.5 yıl olması halinde ekibi dahil olmak üzere toplam 3.5 milyon Euro yıllık ücret talep etti. 45 yaşındaki teknik adamla yapılan pazarlıklarda orta noktada buluşulamadı ve Farke gündemden düştü.

BAZI YÖNETİCİLER ÇALIMBAY'I ÖNERDİ
Farke olmayınca yöneticiler Slaven Bilic'e yöneldi. Çin'in BJ Guoan kulübünde görev yapan 53 yaşındaki Hırvat Hoca ile menajerler aracılığıyla temas kuruldu. Bilic için maliyet araştırması yapıldı. Yöneticilerden bazıları Başkan Ahmet Nur Çebi'ye Rıza Çalımbay'ı önerdi. Bruno Pinheiro da gündemdeki yerini koruyor. İki sezondur Portekiz ekiplerinden Estoril'i çalıştıran ve 2. Lig'de aldığı takımı Portekiz Süper Ligi'ne taşıyan 45 yaşındaki hoca, bu sezon da ligde 5. sırada. Pinheiro, Braga ile de görüşme halinde.

SÜRPRİZ ADAY OKAN BURUK
Yerli teknik direktör için de araştırmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, şu anda boşta olan Okan Buruk ismini de masaya getirdiği öğrenildi. 2019-2020 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yapıp tarihi bir başarıya imza atan 48 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon görevi bıraktıktan sonra takım çalıştırmadı. Buruk, futbolculuk kariyerinde 2 sezon siyahbeyazlı formayı giymişti.

EN BAŞARILI SEZONU KARTAL'DA
Çin'in BJ Guoan ekibinin hocalığını yapan Bilic, 2013-15 yılları arasında da Beşiktaş'ı çalıştırdı. 53 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılarda 89 maçta 47 galibiyet, 21 beraberlik elde etti ve 1.82 puan ortalaması tutturarak kariyerinin kulüplerde en başarılı dönemini yaşadı.

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Farke reddetti Bilic’e gittiler
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