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Giriş Tarihi: 12.12.2021 00:44 Son Güncelleme: 12.12.2021 00:48

Fatih Karagümrük'te Francesco Farioli ile yollar ayrıldı!

Fatih Karagümrük’te Francesco Farioli ile yollar ayrıldı!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü çalıştıran 32 yaşındaki Francesco Farioli, TRT Spor'un haberine göre görevinden ayrıldı.

Süper Lig'de mücadele eden VavaCars Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik direktör Francesco Farioli'nin görevine son verdi. TRT Spor'da yer alan habere göre, genç teknik adamla yollar ayrıldı.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu. Bu farklı yenilginin ardından Fatih Karagümrük yönetiminin böyle bir karar aldığı iddia edildi.

Farioli, Karagümrük'ün başında 27 maça çıktı. İtalyna çalıştırıcı, 27 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Francesco Farioli'nin, Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine geleceği konuşuluyordu.

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Fatih Karagümrük'te Francesco Farioli ile yollar ayrıldı!
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