Fatih Karagümrük’te Francesco Farioli ile yollar ayrıldı!

Süper Lig'de mücadele eden VavaCars Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan teknik direktör Francesco Farioli'nin görevine son verdi. TRT Spor'da yer alan habere göre, genç teknik adamla yollar ayrıldı.
Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu. Bu farklı yenilginin ardından Fatih Karagümrük yönetiminin böyle bir karar aldığı iddia edildi.
Farioli, Karagümrük'ün başında 27 maça çıktı. İtalyna çalıştırıcı, 27 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Francesco Farioli'nin, Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine geleceği konuşuluyordu.