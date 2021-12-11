Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor’a can Altay’a hüsran
Giriş Tarihi: 11.12.2021

Hatayspor’a can Altay’a hüsran

Hatayspor’a can Altay’a hüsran

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki ilk maçta bordo-beyazlılar, İzmir ekibini yendi

Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, geriden gelerek Altay'ı deplasmanda 2-1 yendi. Maçın 21. dakikasında Pinares, ceza sahası dışından, sol üst köşeye yaptığı sert vuruşla müthiş bir gole imza attı. 38'de ise Diouf, topu voleyle ağlara yollayarak skoru eşitledi. İkinci yarıda Hatay, rakip kaleyi ablukaya aldı. 76'da Lobjanidze'nin yerden ortasında Dylan Saint-Louis plaseyi vurup bordo-beyazlılara üstünlüğü getirdi. Hatay'ın 85'te Diouf ile kullandığı penaltıyı kaleci Lis kurtarsa da 3 puan, Ömer Erdoğan'ın ekibinin oldu. 2 maçtır kaybeden Hatay, kötü gidişe 'dur' derken Altay'ın kazanamama serisi 9 karşılaşmaya çıktı.

TARİHİ STAT KAPILARINI AÇTI
Türkiye'de futbolun oynandığı ilk stat olan Alsancak Stadyumu, 2015'te depreme dayanıksız olduğu için yıkılmıştı. Geçtiğimiz kasımda yapımı tamamlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve "Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu" adı verilen stat, dünkü maçla kapılarını açtı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Akar duyurdu! 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Heyecanlandıran haberi sosyal medyadan duyurdular! Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Esra Erol'dan canlı yayında bebek müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar
Son dakika... Bakan Gül duyurdu! Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor
Son dakika: 10 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Feryal Gülman’ın eşi Kemal Gülman’la 8 yıldır süren boşanma davası sonuçlandı ama…
SON DAKİKA | İkinci el araç satışı kolaylaşıyor! Yeni sistem belli oldu
Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Şok HDP iddiası
Ali Babacan'a bir tepki de Çanakkale'de! Davasını satan vatanını da satar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor’a can Altay’a hüsran
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA