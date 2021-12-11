Hatayspor’a can Altay’a hüsran

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki ilk maçta bordo-beyazlılar, İzmir ekibini yendi
Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, geriden gelerek Altay'ı deplasmanda 2-1 yendi. Maçın 21. dakikasında Pinares, ceza sahasıdışından, sol üst köşeye yaptığı sert vuruşla müthiş bir gole imza attı. 38'de ise Diouf, topu voleyleağlara yollayarak skoru eşitledi. İkinci yarıda Hatay, rakip kaleyi ablukaya aldı. 76'da Lobjanidze'nin yerden ortasında Dylan Saint-Louis plaseyivurup bordo-beyazlılara üstünlüğü getirdi. Hatay'ın 85'te Diouf ile kullandığıpenaltıyı kaleci Lis kurtarsa da 3 puan, Ömer Erdoğan'ın ekibinin oldu. 2 maçtır kaybedenHatay, kötü gidişe 'dur' derken Altay'ınkazanamama serisi 9 karşılaşmaya çıktı.
TARİHİ STAT KAPILARINI AÇTI
Türkiye'de futbolun oynandığı ilk stat olan Alsancak Stadyumu, 2015'te depreme dayanıksız olduğu için yıkılmıştı. Geçtiğimiz kasımda yapımı tamamlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve "Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu" adı verilen stat, dünkü maçla kapılarını açtı.