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Giriş Tarihi: 11.12.2021

‘İmparator’un modası geçmez!’

CEYHUN SAMET YÜKSEL
‘İmparator’un modası geçmez!’
Roma Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ın maçı istediği gibi bitirmesi İtalyan basınının, Lazio Teknik Direktörü Sarri'yi yerden yere vurmasına neden oldu. İtalyan çalıştırıcının, sarı-kımızılı takımın savunmasını aşacak taktiği bulamaması üzerinde duruldu. İşte manşetler:
CORRIERE DELLO SPORT: Lazio, G.Saray duvarını aşamadı. Grubu zirvede bitirdiler.
TUTTOSPORT: Sarri için play-off zamanı...
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Play-off sana kalmış Lazio! G.Saray ile 0-0 berabere kalabildiler. Sarri'nin takımı, Türk duvarını aşamadı. Liderlik yok, ikinci sırada tamamladı. Muhteşem taktik, doğru zamanda doğru değişiklikler. İmparator'un modası asla geçmez.

15. SIRAYA YERLEŞTİK
Grubunu lider bitiren G.Saray, 5 puanlık katkı daha yaparak Türkiye'nin, Yunanistan'ı geçmesini sağladı. 26.700 puanlı Komşu'yu geride bırakan Türkiye 26.900 puan ile 15. sıraya yükselirken, 14. sıradaki İsviçre'nin (29.675) de ensesinde bitti… Eintracht Frankfurt ile berabere kalan F.Bahçe'den de 1 puanlık katkı geldi. Ayrıca G.Saray, bu sezon Avrupa kupalarında sahne alan 236 takım içinde kendi ülkesine en çok katkı sağlayan 10. takım oldu.

KLAVYEDEN İNTİKAM SOĞUK YENİR!
Sezon başında Şampiyonlar Ligi elemesinde eşleştiği PSV'ye 5-1 ve 2-1'lik skorlarla elenen Cimbom, Devler Ligi'ne kalamazken Hollanda ekibi ise yaptığı paylaşım ile taraftarları kızdırmıştı. Tur vizesini alan PSV, sosyal medya hesabından "Küçük kulüp, büyük sonuç" mesajını paylaşmıştı. O gün bu mesajı unutmayan G.Saraylı taraftarlar intikamlarını önceki gece aldı. Eindhoven takımı, G.Saray'ı elese de play-off turunda elenip Avrupa Ligi'ne kalırken, B Grubu'nda 3. olup Konferans Ligi'ne düştü. Bu sonucun ardından G.Saray taraftarı geçti klavyenin başına, başladı mesaj yağmuruna. PSV'nin sosyal medya hesaplarına yapılan yorumlarda "Küçük kulüp Konferans Ligi'nde" yorumları ağır basarken, G.Saray'ın da lider olduğu grubun fotoğrafı paylaşıldı.

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‘İmparator’un modası geçmez!’
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