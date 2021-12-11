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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Kimseye 11 garantisi vermem!

Kimseye 11 garantisi vermem!

TFF İcra Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, henüz seçimini yapmayan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuştu: "İyi bir Türk oyuncuyu takımımızda görmek istiyoruz. Ancak sanki transfer pazarıymış gibi, geleceksin 11 oynayacaksın gibi bir şey söz konusu olmaz. Riva'ya davet ettik, yemek yedik. Top kendisinde..."

Bu sezon Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı olan Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım için henüz seçimini yapmadı. TFF İcra Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, 22 yaşındaki oyuncuyla görüştüklerini belirterek şunları söyledi: "İyi bir Türk oyuncuyu takımımızda görmek istiyoruz. Ama burada annesini, babasını, menajerini ikna etmek gibi bir şey söz konusu olmaz. Sanki transfer pazarıymış gibi, geleceksin 11 oynayacaksın gibi bu söz konusu olmaz. Ferdi ile ilk Şenol hoca zamanında temaslar kuruldu. Yeni hocamızla biz de temas kurduk. Riva'ya davet ettik, yemek yedik. Kendisinin iyi bir oyuncu olduğunu söyledik. Sonuçta top kendisinde. Olur, olmaz. Her genç arkadaşımıza her konuda destek vermeye hazırız." Ferdi ise daha önce yaptığı açıklamada, "Üç farklı milli takımı seçme imkânım var (Türkiye, Hollanda ve Kanada). Benim için zor bir karar ve henüz karar vermedim ama neticeye erdiğinde herkes görecek" ifadesini kullanmıştı.

TAKIMIN EN İYİSİ!
Ferdi, bu sezon 21 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı verdi. Takımın en fazla top çalan ismi (36) olan genç oyuncu, 21 dribbling ve 13 kilit pasla da en başarılı isim konumunda.

'BENİM İÇİN BİR ONUR'
F.Bahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, E. Frankfurt'la oynadıkları maçtan önce Jay Jay Okocha ile bir araya geldikleri anların fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Mesut, paylaşımında, "Çocukluğumun idollerinden Okocha ile buluşmak benim için bir onur" yorumunu yaptı.

PELKAS'TAN AVRUPA VURGUSU!
F.Bahçe'nin hocası Pereira, Frankfurt maçından sonra yaptığı açıklamada önceliklerinin Süper Lig olduğunu yinelemişti. Ancak Yunan yıldız Pelkas, "Şimdi Konferans Ligi'nde devam edeceğiz. Her kulvara en iyi şekilde hazırlanmalıyız" diyerek Avrupa'nın da önemini vurguladı.

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Kimseye 11 garantisi vermem!
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