Şampiyonluk gelirse inanılmaz şeyler olur

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, İspanyol gazetesi Marca'ya konuştu. Trabzon'da futbolun büyük bir tutku olduğunu söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, "İnsanlarfutbola ve hayata karşıçok tutkulu. Beşiktaş'ıdeplasmanda 2-1 yendiğimizdensonra şehirdesabaha kadar partivardı. Daha sezonunbaşında böyle bir şeyle karşılaştım,şampiyon olursak inanılmaz bir şey olacaktır" dedi. İstanbul takımlarının Avrupa kupalarında mücadele etmesini, kendileri için avantaj olarak niteleyen Hamsik, oluşan puan farkının iseanlamı olmadığını belirtti. Odaklanıp çalışmayadevam etmeleri gerektiğini dile getirdi.
ANTALYA'DA FIRTINA VAR!
Süper Lig'de 39 puanla namağlup lider olan Trabzonspor, bu akşam deplasmanda Antalyaspor karşısına çıkıyor. Üst üste 8 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan ve rakipleriyle farkı iyice açan bordo- mavililer, zorlu bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Fırtına'da sakatlığı geçen Djaniny'nin bu maçta 11'de olması bekleniyor. Trondsen ise iyileşmesine rağmen riske edilmeyerek, kadroya alınmadı.