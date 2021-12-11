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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Şampiyonluk gelirse inanılmaz şeyler olur

Şampiyonluk gelirse inanılmaz şeyler olur
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, İspanyol gazetesi Marca'ya konuştu. Trabzon'da futbolun büyük bir tutku olduğunu söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, "İnsanlar futbola ve hayata karşı çok tutkulu. Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendiğimizden sonra şehirde sabaha kadar parti vardı. Daha sezonun başında böyle bir şeyle karşılaştım, şampiyon olursak inanılmaz bir şey olacaktır" dedi. İstanbul takımlarının Avrupa kupalarında mücadele etmesini, kendileri için avantaj olarak niteleyen Hamsik, oluşan puan farkının ise anlamı olmadığını belirtti. Odaklanıp çalışmaya devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.

ANTALYA'DA FIRTINA VAR!
Süper Lig'de 39 puanla namağlup lider olan Trabzonspor, bu akşam deplasmanda Antalyaspor karşısına çıkıyor. Üst üste 8 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan ve rakipleriyle farkı iyice açan bordo- mavililer, zorlu bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Fırtına'da sakatlığı geçen Djaniny'nin bu maçta 11'de olması bekleniyor. Trondsen ise iyileşmesine rağmen riske edilmeyerek, kadroya alınmadı.

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Şampiyonluk gelirse inanılmaz şeyler olur
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