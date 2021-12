Şampiyonluk kadrosu marta hazır

Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim 'in sezon başında hayata geçirdiği gençlik operasyonu, aralık ayında meyvesini verdi.Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaştığı dönemde Avrupa'daki iddiasını koruyan Aslan, ocak ayında geleceğe yönelik hamleler yapmaya devam edecek.Tek hedef, maç sonunda oyuncularınsözünü gerçeğe dönüştürüp 2000 yılındaki gibi yeniden kupayı müzeye götürmek. Lazio maçı öncesi Burak Elmas ile Fatih Terim ara transfer stratejisini de belirledi.Listenin ilk sırasında Benfica'dan Gedson Fernandes var. Sağ kanat arayışlarında sona gelindi ve Bodo/Glimt'ten Ola Solbakken'in menajeri ile görüşmeler başladı. Sağ bekte Sacha Boey'a da kavuşacak sarı-kırmızılı takım,Mide ve bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hafta başında 2 gün hastanede tedavi olmak zorunda kalan Fatih Terim'i İtalya'da ailesi yalnız bırakmadı. Terim'in eşi Fulya Terim, kızı Buse ve damadı Volkan Bahçekapılı tribünde Lazio maçını takip ederken gelen zafer de deneyimli teknik adama en iyi ilaç oldu.Fatih Terim yönetimindeki G.Saray bu sezon Avrupa Ligi ön elemesi ve grup maçlarında toplam 10 kez sahaya çıktı. Bu maçlarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alan Cimbom yenilgi yüzü görmedi.Galatasaray, Fatih Terim ile büyük bir başarıya imza attı.. Oyuncular ve taraftarlar da bu başarıya ortak oldular..Futbolun bu kadar saçma sapan tartışmalarla yıpratıldığı dönemde Galatasaray'ın yaptığını her futbolsever de alkışlamalı..Galatasaray son haftalarda her gün bir krizle boğuşurken, Fatih Terim'in önderliğinde kulüp ayakta kalmayı başardı.. Başkan Burak Elmas ve yönetimine de nefes aldırdı.. Hem maddi olarak hem de manevi olarak!.Bunu umarım diğer takımların teknik adam ve yöneticileri de bir gün anlar!