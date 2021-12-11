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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Şampiyonluk kadrosu marta hazır

MEHMET ÖZCAN
Şampiyonluk kadrosu marta hazır

Gedson Fernandes için tüm imkânları seferber edecek olan G.Saray, Solbakken için de temaslarını hızlandırdı. Babel, Feghouli ve Assunçao ise yol ayrımında. Tek hedef; eksikleri giderilecek kadro ile 2000’deki tarihi UEFA şampiyonluğunu yinelemek

Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında hayata geçirdiği gençlik operasyonu, aralık ayında meyvesini verdi. Avrupa'da başarılı olması için kurulan sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ndeki zorlu grubunu lider bitirerek son 16'ya kaldı. Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaştığı dönemde Avrupa'daki iddiasını koruyan Aslan, ocak ayında geleceğe yönelik hamleler yapmaya devam edecek.

LİSTEYE 3 OYUNCU EKLENECEK
Tek hedef, maç sonunda oyuncuların "Bir hayalimiz var" sözünü gerçeğe dönüştürüp 2000 yılındaki gibi yeniden kupayı müzeye götürmek. Lazio maçı öncesi Burak Elmas ile Fatih Terim ara transfer stratejisini de belirledi. Gustavo Assunçao'nun yanı sıra maliyeti yüksek oyuncular Feghouli ve Babel gözden çıkartılırken, Avrupa Ligi son 16 turu düşünülerek minimum 3 takviye yapılacak. Listenin ilk sırasında Benfica'dan Gedson Fernandes var. Sağ kanat arayışlarında sona gelindi ve Bodo/Glimt'ten Ola Solbakken'in menajeri ile görüşmeler başladı. Sağ bekte Sacha Boey'a da kavuşacak sarı-kırmızılı takım, UEFA listesine 3 değişiklik yapma hakkına sahip.

İLAÇ GİBİ ZAFER
Mide ve bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hafta başında 2 gün hastanede tedavi olmak zorunda kalan Fatih Terim'i İtalya'da ailesi yalnız bırakmadı. Terim'in eşi Fulya Terim, kızı Buse ve damadı Volkan Bahçekapılı tribünde Lazio maçını takip ederken gelen zafer de deneyimli teknik adama en iyi ilaç oldu.

10 NUMARA SERİ
Fatih Terim yönetimindeki G.Saray bu sezon Avrupa Ligi ön elemesi ve grup maçlarında toplam 10 kez sahaya çıktı. Bu maçlarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alan Cimbom yenilgi yüzü görmedi.

BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN: Fatih Terim yönetimi kurtardı
Galatasaray, Fatih Terim ile büyük bir başarıya imza attı.. Oyuncular ve taraftarlar da bu başarıya ortak oldular.. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak, Türk futbolu açısından altın değerinde.. Futbolun bu kadar saçma sapan tartışmalarla yıpratıldığı dönemde Galatasaray'ın yaptığını her futbolsever de alkışlamalı.. Fatih Terim büyük bir hoca olduğu kadar büyük bir lider olduğunu da bir kez daha gösterdi. Galatasaray son haftalarda her gün bir krizle boğuşurken, Fatih Terim'in önderliğinde kulüp ayakta kalmayı başardı.. Başkan Burak Elmas ve yönetimine de nefes aldırdı.. Hem maddi olarak hem de manevi olarak!. Avrupa'da olmak Süper Lig'den değerlidir.. Bunu umarım diğer takımların teknik adam ve yöneticileri de bir gün anlar!

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Şampiyonluk kadrosu marta hazır
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