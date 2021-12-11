Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş ilk sınavına çıkıyor!

Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 8 karşılaşmada 22 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 6 gol gördü.

Bu arada İstanbul'daki 25 lig maçında Beşiktaş 56, Kayserispor ise 18 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta rakibine 3-1 üstünlük kurdu.