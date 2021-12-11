Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş ilk sınavına çıkıyor!
Giriş Tarihi: 11.12.2021 11:08

Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş ilk sınavına çıkıyor!

AA
Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş ilk sınavına çıkıyor!

Süper Lig'de Beşiktaş, yarın Kayserispor'u ağırlayacak. Sergen Yalçın'ın istifası sonrası ligdeki ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın başında Murat Şahin olacak. Beşiktaş-Kayserispor arasında geride kalan lig maçlarında Beşiktaş 29, Kayserispor 12 galibiyet elde etti. Beşikta'ın 82 golüne, Kayserispor 52 golle karşılık verdi. İşte iki takım arasındaki istatistikler...

Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 50 maçta Beşiktaş 29, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş rakibine 82 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü. Geçen sezon oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekip, rakibini 2-0 ve 3-1'lik skorla mağlup etti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 25 lig maçından 20'sini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor deplasmanda 2 kez galip gelebildi.

Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 8 karşılaşmada 22 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 6 gol gördü.

Bu arada İstanbul'daki 25 lig maçında Beşiktaş 56, Kayserispor ise 18 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | İBB'nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda çıktı
Heyecanlandıran haberi sosyal medyadan duyurdular! Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Esra Erol'dan canlı yayında bebek müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar
Son dakika: Bakan Akar duyurdu! 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Peki Pensilvanya’da ağırlanan mutlu azınlığın içinde olmak nasıl bir histi Deniz?
Son dakika... Bakan Gül duyurdu! Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor
Son dakika haberi | Stokçu otomobil bayilerine yakın takip!
Son dakika: 10 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Kurye de davacı oldu: ‘Gonca Vuslateri yüzünden adım sapığa çıktı’
SON DAKİKA | İkinci el araç satışı kolaylaşıyor! Yeni sistem belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş ilk sınavına çıkıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA