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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Sosyal medyaya değil sahaya bakıyoruz

Sosyal medyaya değil sahaya bakıyoruz
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, spor dünyasının bir araya geldiği Brand&Sport Summit 2021'e katıldı. 2022 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Portekiz'le oynayacağımızı hatırlatan Alman çalıştırıcı, "Mart ayında bizi önemli bir adım bekliyor. Ne kadar iyi olduğunuzu, en iyilerle boy ölçüştüğünüzde anlarsınız. Ekibimle şu ana kadar 35'e yakın canlı, bir o kadar da banttan maç izledik. Her oyuncuyu tanıyoruz, kimsenin sosyal medyada paylaşım yaparak bize kendini göstermesi gerekmiyor. Onun, maç başladığında sahada performansıyla kendini göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

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Sosyal medyaya değil sahaya bakıyoruz
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