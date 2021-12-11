Süper Lig’de Çaykur Rizespor’un konuğu Göztepe! -CANLI

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı... Ligin son sırasında bulunan Çaykur Rizespor, evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Saat 16:00'da başlayan maçta iki takım da 3 puanı istiyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada 0-0'lık skor devam ediyor.

CANLI SKOR Çaykur Rizespor 0-0 Göztepe (İlk yarı oynanıyor)

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN 11'İ

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Fabricio, Boldrin, Umar, Boyd, Pohjanpalo

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Kagraman, Yalçın, Soner, Lourency, Halil, Jahovic