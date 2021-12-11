Süper Lig’de Karagümrük’ün konuğu Konyaspor! -CANLI

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 13:30'da başlayan maçta Fatih Karagümrük evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Ligde son 2 maçını kaybeden Karagümrük kötü gidişata son vermek istiyor. Diğer yandan Trabzonspor ile puan farkını azaltmak isteyen ve son iki maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Konyaspor bu maçı kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor.

CANLI SKOR - KARAGÜMRÜK 0-0 KONYASPOR

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Luckassen, Hedenstad, Burak, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Karamoh, Emre Mor, Pesic.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Serdar, Bytyqi, Cikalleshi.