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Giriş Tarihi: 11.12.2021 13:25

Süper Lig'de Karagümrük'ün konuğu Konyaspor! -CANLI-

Süper Lig’de Karagümrük’ün konuğu Konyaspor! -CANLI-

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Fatih Karagümrük, bu sene teknik direktör İlhan Palut ile iyi bir form yakalayan Konyaspor'u ağırlıyor. Zorlu maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 13:30'da başlayan maçta Fatih Karagümrük evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Ligde son 2 maçını kaybeden Karagümrük kötü gidişata son vermek istiyor. Diğer yandan Trabzonspor ile puan farkını azaltmak isteyen ve son iki maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Konyaspor bu maçı kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor.

CANLI SKOR - KARAGÜMRÜK 0-0 KONYASPOR

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Luckassen, Hedenstad, Burak, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Karamoh, Emre Mor, Pesic.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Serdar, Bytyqi, Cikalleshi.

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Süper Lig'de Karagümrük'ün konuğu Konyaspor! -CANLI-
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