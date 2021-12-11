Trabzonspor için savaşacağım

Bordo-mavililere imzayı atan ve ilk idmanına çıkan Kouassi, teknik direktör Abdullah Avcı ile de görüştü ve “Buraya mücadele etmeye, takıma katkı vermeye geldim” dedi
Trabzonspor, yeni transferi Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Üç gün önce Trabzon'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Kouassi için Wuhan kulübü de 'serbest' belgesini yollayınca dün oyuncu ile imzalar atıldı ve KAP bildirimi yapıldı.
İmzayı attıktan sonra teknik direktör Abdullah Avcı ile de görüşen Kouassi, ligin ikinci yarısına kadar fiziksel eksiklerini gidermek istediğini söyleyerek, "Şehre adım attığımdanberi Trabzonspor'unbüyüklüğünü görüyorum.Ligdeki durumuda heyecan verici.Böyle bir takımınparçası olacağımiçin mutluyum. Buraya takımakatkı vermeye, Trabzonsporiçin savaşmaya geldim" dedi ve ardından takımla ilk idmanına çıktı.
KOUASSİ 3.5 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI
Trabzonspor Yönetimi, KAP'a Kouassi ile 3.5 yıllık anlaşma imzaladığını bildirdi. 27 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun bu sezon 500 bin Euro + 200 bin Euro imza parası, sonraki her sezon için de 1 milyon Euro + 400 bin Euro imza parası alacağı bildirildi.
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Kouassi Trabzonspor'da 77 numaralı formayı giyecek. 27 yaşındaki oyuncuya lisans çıkarılması için de Gervinho'nun lisansı sezon sonuna kadar askıya alınacak.