Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor için savaşacağım
Giriş Tarihi: 11.12.2021

Trabzonspor için savaşacağım

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor için savaşacağım

Bordo-mavililere imzayı atan ve ilk idmanına çıkan Kouassi, teknik direktör Abdullah Avcı ile de görüştü ve “Buraya mücadele etmeye, takıma katkı vermeye geldim” dedi

Trabzonspor, yeni transferi Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Üç gün önce Trabzon'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Kouassi için Wuhan kulübü de 'serbest' belgesini yollayınca dün oyuncu ile imzalar atıldı ve KAP bildirimi yapıldı.
İmzayı attıktan sonra teknik direktör Abdullah Avcı ile de görüşen Kouassi, ligin ikinci yarısına kadar fiziksel eksiklerini gidermek istediğini söyleyerek, "Şehre adım attığımdan beri Trabzonspor'un büyüklüğünü görüyorum. Ligdeki durumu da heyecan verici. Böyle bir takımın parçası olacağım için mutluyum. Buraya takıma katkı vermeye, Trabzonspor için savaşmaya geldim" dedi ve ardından takımla ilk idmanına çıktı.

KOUASSİ 3.5 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI
Trabzonspor Yönetimi, KAP'a Kouassi ile 3.5 yıllık anlaşma imzaladığını bildirdi. 27 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun bu sezon 500 bin Euro + 200 bin Euro imza parası, sonraki her sezon için de 1 milyon Euro + 400 bin Euro imza parası alacağı bildirildi.

77
Kouassi Trabzonspor'da 77 numaralı formayı giyecek. 27 yaşındaki oyuncuya lisans çıkarılması için de Gervinho'nun lisansı sezon sonuna kadar askıya alınacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Akar duyurdu! 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Heyecanlandıran haberi sosyal medyadan duyurdular! Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Esra Erol'dan canlı yayında bebek müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar
Son dakika... Bakan Gül duyurdu! Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor
Son dakika: 10 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Feryal Gülman’ın eşi Kemal Gülman’la 8 yıldır süren boşanma davası sonuçlandı ama…
SON DAKİKA | İkinci el araç satışı kolaylaşıyor! Yeni sistem belli oldu
Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Şok HDP iddiası
Ali Babacan'a bir tepki de Çanakkale'de! Davasını satan vatanını da satar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor için savaşacağım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA