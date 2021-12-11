Trabzonspor’un 27 maçlık serisi son buldu! Avrupa’daki unvanını kaybetti...

Trabzonspor'un Süper Lig'deki 27 maçlık yenilmezlik serisine Antalyaspor son verdi. Antalya Stadı'nda oynanan 16. hafta mücadelesinde bordo-mavilileri 2-1 yenen Akdeniz ekibi, puanını 21'e çıkardı. Lider Trabzonspor ise 39 puanda kaldı ve mağlubiyete rağmen en yakın takiçisinin 9 puan önünde zirve yürüyüşüne devam etti.