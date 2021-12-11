Trabzonspor’un 27 maçlık serisi son buldu! Avrupa’daki unvanını kaybetti...

Trabzonspor'un Süper Lig'deki 27 maçlık yenilmezlik serisine Antalyaspor son verdi. Antalya Stadı'nda oynanan 16. hafta mücadelesinde bordo-mavilileri 2-1 yenen Akdeniz ekibi, puanını 21'e çıkardı. Lider Trabzonspor ise 39 puanda kaldı ve mağlubiyete rağmen en yakın takiçisinin 9 puan önünde zirve yürüyüşüne devam etti.
Antalyaspor mücadelesinden önce oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan ligde lider konumda bulunan Karadeniz ekibi ise 39 puanda kaldı.
Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor yenilgisiyle ligde 27 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta mağlup olmayıp, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etmişti.
Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, o günden bu yana dış sahada kaybetmemişti.
Son olarak İtalya Serie A'da yenilgisiz yoluna devam eden Napoli de geçtiğimiz haftalarda keybetmişti ve Avrupa'da yenilmeyen tek takım Trabzonspor kalmıştı.