Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Transferlerı 12’den vurdu
Giriş Tarihi: 11.12.2021

Transferlerı 12’den vurdu

Transferlerı 12’den vurdu

Yönetim, 25 milyon Euro’luk yeni yatırım sonucu Avrupa’da 12 milyon Euro kazandı

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı 11 yeni oyuncu için 25 milyon Euro yatırımda (bonservis+kiralama) bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp bu paranın yarısını şimdiden Avrupa Ligi'nden karşıladı. Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın UEFA geliri 12 milyon Euro'ya yaklaştı. Katılım ve katsayı payı ile Avrupa Ligi macerasına 6.5 milyon Euro gelirle başlayan G.Saray'a topladığı 12 puan, grup birinciliği ve son 16 turu priminden de 5.5 milyon Euro geldi. Aslan'ın Avrupa Ligi yayın ve pazarlama gelirlerinden sezon sonunda minimum 3 milyon Euro daha kasasına koyması bekleniyor.

TEK RAKİBİ REAL
G.Saray'ın istatistikleri de dikkat çekici. Avrupa Ligi'ne 4. torbadan katılıp grubunu lider bitiren tek takım olan sarıkırmızılılar, Real Madrid'le yarışıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arenasındaki 64 takım arasında dış sahada gol yemeyen iki takım var: G.Saray&Real Madrid.

'BU YOLUN SONU SEVİLLA'
Fatih Terim, Avrupa Ligi şampiyonluğu hakkındaki sorulara "Neden olmasın? Her şey olabilir. Buralarda başka oynuyoruz. Buralara yakışıyoruz" cevabını verdi. GS TV ise gece boyu yayınlarında alt bantta "Bu yolun sonu Sevilla!" mesajıyla İspanya'da oynanacak Avrupa Ligi finaline göndermede bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Akar duyurdu! 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Heyecanlandıran haberi sosyal medyadan duyurdular! Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Esra Erol'dan canlı yayında bebek müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar
Son dakika... Bakan Gül duyurdu! Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor
Son dakika: 10 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Feryal Gülman’ın eşi Kemal Gülman’la 8 yıldır süren boşanma davası sonuçlandı ama…
SON DAKİKA | İkinci el araç satışı kolaylaşıyor! Yeni sistem belli oldu
Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Şok HDP iddiası
Ali Babacan'a bir tepki de Çanakkale'de! Davasını satan vatanını da satar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Transferlerı 12’den vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA