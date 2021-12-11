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Giriş Tarihi: 11.12.2021 09:48

Yeni transfer Evrard Kouassi'den ilk sözler! "Buraya savaşmaya geldim"

Yeni transfer Evrard Kouassi’den ilk sözler! Buraya savaşmaya geldim

Trabzonspor'un yeni kanat transferi Evrard Kouassi 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzon'a gelen ve burada sağlık kontrollerinden geçen Kouassi KAP'a bildirilmişti. İşte lider Trabzonspor'un yeni transferi Evrard Kouassi'nin ilk sözleri...

Trabzonspor, yeni transferi Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Üç gün önce Trabzon'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Kouassi için Wuhan kulübü de 'serbest' belgesini yollayınca dün oyuncu ile imzalar atıldı ve KAP bildirimi yapıldı.

"TRABZONSPOR İÇİN SAVAŞMAYA GELDİM"

İmzayı attıktan sonra teknik direktör Abdullah Avcı ile de görüşen Kouassi, ligin ikinci yarısına kadar fiziksel eksiklerini gidermek istediğini söyleyerek, "Şehre adım attığımdan beri Trabzonspor'un büyüklüğünü görüyorum. Ligdeki durumu da heyecan verici. Böyle bir takımın parçası olacağım için mutluyum. Buraya takıma katkı vermeye, Trabzonspor için savaşmaya geldim" dedi ve ardından takımla ilk idmanına çıktı.

KOUASSİ 3.5 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Trabzonspor Yönetimi, KAP'a Kouassi ile 3.5 yıllık anlaşma imzaladığını bildirdi. 27 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun bu sezon 500 bin Euro + 200 bin Euro imza parası, sonraki her sezon için de 1 milyon Euro + 400 bin Euro imza parası alacağı bildirildi.

77 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Kouassi, Trabzonspor'da 77 numaralı formayı giyecek. 27 yaşındaki oyuncuya lisans çıkarılması için de Gervinho'nun lisansı sezon sonuna kadar askıya alınacak.

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Yeni transfer Evrard Kouassi'den ilk sözler! "Buraya savaşmaya geldim"
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