21 yıl sonra yine 1’e 250!

2000’de UEFA Kupası’nı kazanan G.Saray’a yine aynı oran verildi
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirip son 16'ya kalırken, Euro Club İndex, sarı-kırmızılı takımın bu kupayı kazanma oranını açıkladı: 1'e 250. 2000 yılında Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuna yine aynı oran verilmişti. Bu sezon kupaya enyakın takım olarak yüzde19.4 olasılıkla Barcelona. İspanyol ekibini yüzde 12.5 ile Sevilla ve Alman temsilcisi Borussia Dortmund takip ediyor.