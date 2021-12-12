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Giriş Tarihi: 12.12.2021

21 yıl sonra yine 1’e 250!

21 yıl sonra yine 1’e 250!

2000’de UEFA Kupası’nı kazanan G.Saray’a yine aynı oran verildi

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirip son 16'ya kalırken, Euro Club İndex, sarı-kırmızılı takımın bu kupayı kazanma oranını açıkladı: 1'e 250. 2000 yılında Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuna yine aynı oran verilmişti. Bu sezon kupaya en yakın takım olarak yüzde 19.4 olasılıkla Barcelona. İspanyol ekibini yüzde 12.5 ile Sevilla ve Alman temsilcisi Borussia Dortmund takip ediyor.

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21 yıl sonra yine 1’e 250!
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