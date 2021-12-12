6-2’lik mağlubiyet sonrası Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor taraftarlarından özür diledi!

"HATAM OLDUĞUNU, ÖZÜR DİLEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Bir basın mensubunun karşılaşmanın ardından yaptığı harekete ilişkin sorusuna Sumudica, "Taraftarlara giderek benim hatam olduğunu, özür dilediğimi söyledim. Söylediğim gibi bir toplantımız var. Benim için Malatya'da devam etmenin tek bir yolu var iki hafta önce bir transfer listesi verdim, eğer yönetim kurulu üyeleri istediğim futbolcuları almak için bana katılıyorlarsa, aynı fikirdelerse ben sorumluluğu alıyorum bu takım kümede kalacak. Şu an minimum 7-8 oyuncuya ihtiyacımız var. Önümüzde 3 maç daha var. Ligin ilk yarısı bitene kadar maksimum puanlar alacağız ama Trabzonspor maçı dahil aynı takımla oynayacağız çünkü transfer sezonu açılmamış olacak. Başkanımızda yapacağımız toplantıdan sonra ne olacağını göreceğiz. Yeniden söylüyorum benim istediğim oyuncuları alırlarsa devam ederim çünkü Türkiye'ye getirdiğim bütün oyuncular halen Süper Lig'de oynuyor. Oyuncu transferi konusunda aynı fikri paylaşıyorsak devam edeceğiz paylaşmıyorsak bu hayat böyle bir kontratımız var oturup ne olacağını konuşacağız, görüşeceğiz." diye konuştu.