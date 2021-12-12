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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Akdeniz’de kaza

YUNUS EMRE SEL
Akdeniz’de kaza

Bordo-mavililer, 24’te Cornelius ile öne geçerken 34’te Fredy’nin penaltısı skora denge getirdi. 73’te Dorukhan kendi kalesini bulunca Fırtına sahadan eli boş ayrıldı

Karadeniz ekibinin, 8 maçlık galibiyet periyodu da sona erdi

SADECE 3 PUAN KAYBETTİK
Abdullah Avcı: "Bütüne bakınca dalgalı bir oyun oynadık. Saha içinde planları uygulayamıyorsan bu normal sonuç."
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor'un haklı bir galibiyet aldığını söyledi. Zaman zaman iyi olsalar da dalgalı bir performansın puan için yeterli olmadığını belirten deneyimli teknik adam şöyle devam etti: "Antalyaspor saha içinde bizden daha fazlasını istedi. Oyun organizasyonlarını uygulayamadık. Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin de. Bütüne bakınca dalgalı bir oyun oynadık. Rakibi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda 'sadece 3 puan kazandık' derken şimdi de sadece 3 puan kaybettik. Saha içinde planları uygulayamıyorsan bu normal sonuç. İlk defa deplasmanda kaybettik. Namağlup şampiyon olacağız demedik. İş kazası diyebiliriz, bunlar olacak. Taraftarımızın Hatayspor karşılaşmasında da enerjisini ve desteğini istiyoruz."

YENİ REKOR KAÇTI
ANTALYA'YA ligde yenilmezlik serisini 28 maça çıkarma hedefiyle gelen Trabzonspor, istediğini yapamadı. Geçen sezon Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 karşılaşmada hiç kaybetmeyen bordomavililer, dün Akdeniz'de takılarak 1977-79 yılları arasındaki 29 maçlık yenilmezlik rekoruna ulaşma şansını kaçırdı.

BAKASETAS ETKİSİZ KALDI
Sakatlığı nedeniyle 3 hafta ilk 11'den uzak kalan Bakasetas, dün yeniden formasına kavuştu. 90 dakika süre alan Yunan futbolcu, rakip kaleye hiç şut atamazken 5 ikili mücadele kazanıp 5 tane kaybetti.

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Akdeniz’de kaza
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