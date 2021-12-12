Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'den Batshuayi sözleri! "Gollerinden klip hazırladık..."

Son dönemde alınan kötü sonuçların bir baskı oluşturduğunu hatırlatan Karaveli, "Sergen Yalçın'ın ayrılması da baskıyı biraz daha artırdı. Maça hazırlanırken oyuncuların reaksiyon göstereceklerini anladık. Özellikle son antrenman gününde bunu anladık. İlk yarıda düşündüğümüz kadar pozisyon bulamadık. Doğru oyuncuya topu geçirmekte geciktik. İlk yarıda beraberlik oyuncuların güvenini tazeledi. Kayserispor merkezi iyi kapattı, bu da beklediğimiz bir şeydi. Oyunculardan biraz daha kenarı kullanmalarını istedik. Bunda da başarılı oldular. Bu şekilde pozisyonlarımız artmaya başladı." diye konuştu.

Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından takıma destek vermeye çalıştıklarını kaydeden Karaveli, "Bütün 19 yaş altı teknik ekibi olarak oyunculara sadece eşlik ettik. Yaptığımız fazla bir şey yok. Bence bu galibiyetin başrolü onlarda. Uzun zamandır kazanamıyorlardı. Camianın, takımın buna ihtiyacı vardı. Oyuncuların da buna ihtiyacı vardı, bugün o oldu." değerlendirmesinde bulundu.