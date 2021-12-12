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Giriş Tarihi: 12.12.2021 23:08 Son Güncelleme: 12.12.2021 23:10

Kırmızı kart gördü hakeme kafa attı! Cezasını takımı kesti...

Kırmızı kart gördü hakeme kafa attı! Cezasını takımı kesti...

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Bölge 2. Grup'ta Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor arasındaki karşılaşmasında, kırmızı kart gördükten sonra hakemi darbeden futbolcunun sözleşmesi feshedildi.

Ünye Şehir Stadı'nda, hakem Yasin Kavcıoğlu'nun yönettiği Ünye 1957 Spor-Eynesil Belediyespor maçının ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip, Soner Yirmibeş'in 90+4'te attığı golle 1-0 öne geçti.

Golün ardından saha içerisinde yaşanan gerginlik üzerine hakem Kavcıoğlu, Ünye 1957 Spor'dan iki futbolcu ile Eynesil Belediyespor yedek kulübesindeki bir oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Devam edilen karşılaşmanın 90+5. dakikasında yardımcı hakemin uyarısıyla Kavcıoğlu, Ünye 1957 Spor yedek kulübesindeki Sefa Demir'e de kırmızı kart gösterdi. Karta sinirlenen futbolcunun hakemi kafa atarak darbetmesi üzerine karşılaşma tatil edildi.

Olayın ardından sağlık raporu alan hakem Yasin Kavcıoğlu, oyuncu hakkında şikayette bulundu.

ÜNYE 1957 SPOR FUTBOLCUSUYLA İLİŞİĞİNİ KESTİ

Ünye 1957 Spor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maçın uzatma dakikalarında orta hakem Yasin Kavcıoğlu ile oyuncuları Sefa Demir arasında istenmeyen olayların yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik, ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' sözünü şiar edinen kulübümüz için bu davranış kabul edilemez. Bu nedenle Sefa Demir ile sözleşmemizi tek taraflı feshederek kulüple ilişiğini kesmiş bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

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Kırmızı kart gördü hakeme kafa attı! Cezasını takımı kesti...
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