Konya harika döndü

12. dakikada Pesic’in golüyle geriye düşen İlhan Palut’un öğrencileri, Rahmanovic, Serdar Gürler (2) ve Guilherme’nin sayılarıyla sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı
Süper Lig'de lider olan Trabzonspor'un en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor, iki hafta yaşadığıduraklamadan sonra VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında 4-1 kazanarak yeniden ayağa kalktı. Ev sahibi Karagümrük, 12. dakikada Aleksandar Pesic ile öne geçti. Yeşil-beyazlılar, 29.dakikada Amar Rahmanovicile skoru eşitledi. 53. dakikada Serdar Gürler, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturup Konyaspor'u 2-1 öne geçirdi.
LUCKASSEN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karagümrük'te Luckassen, 84'te Michalak'ı ceza sahasına girmek üzereyken düşürdüğü için kırmızı kart gördü. Bir dakika sonra Guilherme, 3 dakika sonra da Serdar Gürler ağları sarsıp Konyaspor'u 4-1'lik galibiyete taşıdı. Bu sonuçla 2maç aradan sonra kazananİlhan Palut'untakımı puanını 30'ayükselti. Süper Lig'de üst üste 3 maç kaybeden İstanbul temsilcisi ise 22 puanda kaldı.
FARİOLİ İLE YOLLAR AYRILDI
Fatih Karagümrük, Konyaspor mağlubiyetinin ardından 32 yaşındaki Francesco Farioli ile yollarını ayırdı. Son 7 maçtır 1 galibiyet alan İstanbul temsilcisinde yönetimin, ayrılık kararını bugün açıklayacağı öğrenildi. Farioli'nin adı Beşiktaş ve F.Bahçe ile de anılıyordu.