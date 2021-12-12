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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Konya harika döndü

Konya harika döndü

12. dakikada Pesic’in golüyle geriye düşen İlhan Palut’un öğrencileri, Rahmanovic, Serdar Gürler (2) ve Guilherme’nin sayılarıyla sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı

Süper Lig'de lider olan Trabzonspor'un en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor, iki hafta yaşadığı duraklamadan sonra VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında 4-1 kazanarak yeniden ayağa kalktı. Ev sahibi Karagümrük, 12. dakikada Aleksandar Pesic ile öne geçti. Yeşil-beyazlılar, 29. dakikada Amar Rahmanovic ile skoru eşitledi. 53. dakikada Serdar Gürler, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturup Konyaspor'u 2-1 öne geçirdi.

LUCKASSEN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karagümrük'te Luckassen, 84'te Michalak'ı ceza sahasına girmek üzereyken düşürdüğü için kırmızı kart gördü. Bir dakika sonra Guilherme, 3 dakika sonra da Serdar Gürler ağları sarsıp Konyaspor'u 4-1'lik galibiyete taşıdı. Bu sonuçla 2 maç aradan sonra kazanan İlhan Palut'un takımı puanını 30'a yükselti. Süper Lig'de üst üste 3 maç kaybeden İstanbul temsilcisi ise 22 puanda kaldı.

FARİOLİ İLE YOLLAR AYRILDI
Fatih Karagümrük, Konyaspor mağlubiyetinin ardından 32 yaşındaki Francesco Farioli ile yollarını ayırdı. Son 7 maçtır 1 galibiyet alan İstanbul temsilcisinde yönetimin, ayrılık kararını bugün açıklayacağı öğrenildi. Farioli'nin adı Beşiktaş ve F.Bahçe ile de anılıyordu.

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Konya harika döndü
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