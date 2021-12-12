Nwakaeme tedbir amaçlı çıkarıldı

Nijeryalı yıldız kasığındaki çekme nedeniyle ilk yarıda oyundan çıktı. MR sonrasında durumu belli olacak
Bordo-mavililer Nwakame'yi 24. dakikada kaybetti. Nijeryalı oyuncu, Antalya kalesine gönderdiği bir şutun ardından sorun yaşarken acı içinde kenara geldi… Sağlık heyeti oyuncunun kasığındaki çekme nedeniyle maça devam edemeyeceğini teknik heyete iletirken bu sırada ise Cornelius'un golü geldi. Yerini Yusuf Sarı'ya bırakan Nwakaeme'nin durumu bugün çekilecek MR sonuçlarının ardından netleşecek. Yıldız oyuncu busezon ligde 15 maçta 6 gol ve 6 asistletakımını sırtlayan isimlerden.