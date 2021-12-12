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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Nwakaeme tedbir amaçlı çıkarıldı

Nwakaeme tedbir amaçlı çıkarıldı

Nijeryalı yıldız kasığındaki çekme nedeniyle ilk yarıda oyundan çıktı. MR sonrasında durumu belli olacak

Bordo-mavililer Nwakame'yi 24. dakikada kaybetti. Nijeryalı oyuncu, Antalya kalesine gönderdiği bir şutun ardından sorun yaşarken acı içinde kenara geldi… Sağlık heyeti oyuncunun kasığındaki çekme nedeniyle maça devam edemeyeceğini teknik heyete iletirken bu sırada ise Cornelius'un golü geldi. Yerini Yusuf Sarı'ya bırakan Nwakaeme'nin durumu bugün çekilecek MR sonuçlarının ardından netleşecek. Yıldız oyuncu bu sezon ligde 15 maçta 6 gol ve 6 asistle takımını sırtlayan isimlerden.

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Nwakaeme tedbir amaçlı çıkarıldı
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