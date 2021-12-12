Rıza Çalımbay’ın Galatasaray şansı tutmuyor

Deneyimli çalıştırıcı Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Sivasspor ile Galatasaray'a karşı çıktığı 33 resmi maçın sadece 7'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, Çalımbay'ın takımlarına karşı 19 galibiyet elde ederken, 7 maç ise beraberlikle sona erdi.





ÇALIMBAY'IN 34. RANDEVUSU



Teknik direktör Çalımbay, yarın kariyerinde Galatasaray'a karşı 34. randevusuna çıkacak. 19 puanla 11. sırada yer alan Sivasspor, 23 puanla 7. sırada olan Galatasaray'ı mağlup edip, iki haftalık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.