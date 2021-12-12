Şehrin paşası!

Kasımpaşa’yı Edin Visca ve Mahmut’un golleriyle deviren turuncu-lacivertli ekip, son 8 maçta 7’nci galibiyetine imza attı
Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'de üst sıralara tırmanan Medipol Başakşehir, dün sahasında Kasımpaşa'yı uzatmada bulduğu golle2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini8 maça çıkardı (7 galibiyet-1 beraberlik). 53. dakikada Edin Visca kaleciden dönen topu tamamlayarak ev sahibini öne geçirdi. 78'de Hajradinovic skora denge getirdi. 90+2'de Mahmut Tekdemir galibiyet golünü kaydetti. Başakşehir puanını 28'eçıkarıp maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Son 5 maçını kazanamayan Kasımpaşa ise 11 puanla ligin dibine oturdu.