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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Şehrin paşası!

Şehrin paşası!

Kasımpaşa’yı Edin Visca ve Mahmut’un golleriyle deviren turuncu-lacivertli ekip, son 8 maçta 7’nci galibiyetine imza attı

Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'de üst sıralara tırmanan Medipol Başakşehir, dün sahasında Kasımpaşa'yı uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı (7 galibiyet-1 beraberlik). 53. dakikada Edin Visca kaleciden dönen topu tamamlayarak ev sahibini öne geçirdi. 78'de Hajradinovic skora denge getirdi. 90+2'de Mahmut Tekdemir galibiyet golünü kaydetti. Başakşehir puanını 28'e çıkarıp maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Son 5 maçını kazanamayan Kasımpaşa ise 11 puanla ligin dibine oturdu.

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