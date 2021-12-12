Son dakika...Antalyaspor mağlubiyeti sonrası flaş sözler! "Sihirbazını kaybetmiş Trabzon..."

Antalyaspor'un girdiği gol pozisyonlarından sonuç çıkmadı ve ardından duran toptan Cornelius ile öne geçen taraf Trabzonspor oldu. Ama 1-0'dan sonra Trabzonspor'un en büyük şanssızlığı Nwakaeme'nin sakatlanması... Çünkü Nwakaeme, bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Önde top saklama becerisi olan ve de adam eksiltmesiyle rakip savunmaları en fazla rahatsız eden, asist ve golleri olan bir isim. Yokluğunda sorunlar ortaya çıktı.

Antalyaspor'un kazandığı penaltı ve ardından 1-1'lik sonuç... 2. yarıda bir başka gerçek ortaya çıktı. Önde Nwakaeme yok... Orta alanda ise yakın markaja rağmen aldığı her topu olumlu kullanmayı düşünen ve rakip savunmanın arkasına attığı mükemmel paslarla arkadaşlarını gol pozisyonlarına sokmaya çalışan Hamsik'ten başka bir oyuncu yoktu.