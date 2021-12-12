Son dakika...Antalyaspor mağlubiyeti sonrası flaş sözler! "Sihirbazını kaybetmiş Trabzon..."

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz'deki zorlu müsabaka nefesleri keserken 3 puana ulaşan taraf ev sahibi oldu. Bordo-mavililer öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamazken sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Trabzonspor'un Antalyaspor'a kaybettiği müsabakayı Sabah Gazetesi yazarları; Bülent Timurlenk, Murat Özbostan, İskender Günen değerlendirdi. İşte detaylar...
BÜLENT TİMURLENK: CESUR OYUN BİTTİ
Zirvede puan farkı çift haneye ulaştıktan sonra Avcı'nın cesur oyunu skoru bulup, oyunu kontrol eden bir yapıya dönüşmüştü. Karagümrük maçı sonrası Trabzonsporluları Adana Demir maçına davet etmesi de aslında maçın zorluğu kadar takımının enerjisinden memnuniyetsizliğinin belirtisiydi.
Alanya'ya 3 atmış Antalya, dün önde büyük baskı ile başladı. Berat'ı bozdular ama kaptıkları topların final paslarını bitiremediklerinde kornerden gelen bir gole yenik düştüler. Abdülkadir Ömür'ü kulübede tutan Avcı, Nwakaeme'yi de sakatlık yüzünden kaybedince sahada maç kazandırabilecek adam Bakasetas'tı.
Ancak ne o ne de Bruno Peres sakatlık sonrasında güçlerine dönebildi. Nuri Şahin'in takımı, sihirbazını kaybetmiş Trabzon'a 2. yarıda aynı tempo ile üzerine gidince oyunun hakimi oldu. Doğrusu, 'gol geliyorum' diyordu. Avcı da zaten bu yüzden Cornelius-Siopis değişikliği ile kaybettiği orta sahayı almaya çalıştı ama nafile.
Antalya'da Doğukan ve Ghacha kanatları çok iyi kullanırken Yusuf Sarı'nın bu seviyenin oyuncusu olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Avcı, Kouassi'yi statü mümkün olsa dün oynatırdı. Trabzonspor, bu sezon G.Saray ve Alanya karşısında yenik duruma düşüp Konya'da ise öne geçtiği maçta 10 kişi kalınca, berabere kalmıştı.
Bu takımın öne geçip kaybettiği son maç 25 Ekim 2020'de F.Bahçe karşılaşması. Çok uzun bir deplasman serisi ve ligde namağlup unvanı eksik, sakatlık ve kötü futbolla sona erdi. Avcı, neyi yapamadıklarının çok net farkında. Kadro derinliğini elbette sorgulayacaktır.
MURAT ÖZBOSTAN: ORTA SAHA TEMPOSUZ KALDI
Mücadele gücü yüksek, nefis bir maç oldu.. Hani derler ya "Kıran kırana geçti" diye. Aynen öyle bir maçtı. Antalyaspor Nuri Şahin ile diri, kazanan bir takım olmuştu... Sadece diri değil agresif de! Özellikle ilk yarıda bordo-mavili takıma karşı çok sert oynadılar.
Trabzonspor'un kart beklediği çoğu pozisyonda Zorbay Küçük rakibi cezalandırmadı. Doğukan'ın 5'ten fazla kartlık faulü vardı mesela! Sürekli önde baskı yaptılar. Bunu yaparak da 2. ve 3. bölgeye Trabzonspor'un geçmesine izin vermediler. Nefes aldırmadılar.
Trabzonspor sertliği de görünce fazlasıyla etkilendi. Son haftalarda Berat, Siopis ve Hamsik'ten oluşan orta saha verimli işler yapıyordu. Abdullah Avcı iyileşen Bakasetas'a şans verdi. Fakat yıldız futbolcu maç eksiğinin de etkisiyle sönük kaldı. Berat'ın çabası yetmedi ve Antalyaspor baskıyı kurdu. Avcı'nın Bakasetas için biraz daha beklemesi lazımdı.
Tabii terslikler arka arkaya geldi. Bir de Nwakaeme sakatlanınca tempoyu yapacak isim de kalmadı. Yerine giren Yusuf da beklentiyi karşılayamadı. Ömür'ün de yokluğunda Trabzonspor'un kanatları stop etti. Dorukhan sezonun en kötü oyununu oynadı. Peres, hücuma hiç destek veremedi, savunmada aksadı. Bu maçta kulübenin yetersiz olduğu çok net ortaya çıktı.
Uzun zamandır yenilgi yüzü görmeyen ve büyük baskı altında olan bordomavili futbolcular en azından bundan kurtuldular. Çok isteyen, arzulayan, 95 dakika savaşan ve 3 puanı alan Antalyaspor'u ve özellikle genç hocası Nuri Şahin'i tebrik ediyorum.
İSKENDER GÜNEN: ÖNLEM ALINMALI
Uzun bir aradan sonra ilk mağlubiyet... Futbolda böylesi sonuçların ortaya çıkması doğaldır. Çünkü dün Antalyaspor maçında, Trabzonspor bir türlü gereken ve de herkesin bildiği, gördüğü bir anlayış içerisinde görünmedi. Antalyaspor'un baskısı ile başlayan bir maç. İlk 5 dakika Antalyaspor'un kullandığı korner sayısı iki. Çıkarken kaptırılan toplar önce Vitor Hugo ardından Uğurcan ve de gol pozisyonlarına giren taraf Antalyaspor... Bir türlü önde topa sahip olamama ve de çabuk kaybedilen toplar...
Antalyaspor'un girdiği gol pozisyonlarından sonuç çıkmadı ve ardından duran toptan Cornelius ile öne geçen taraf Trabzonspor oldu. Ama 1-0'dan sonra Trabzonspor'un en büyük şanssızlığı Nwakaeme'nin sakatlanması... Çünkü Nwakaeme, bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Önde top saklama becerisi olan ve de adam eksiltmesiyle rakip savunmaları en fazla rahatsız eden, asist ve golleri olan bir isim. Yokluğunda sorunlar ortaya çıktı.
Antalyaspor'un kazandığı penaltı ve ardından 1-1'lik sonuç... 2. yarıda bir başka gerçek ortaya çıktı. Önde Nwakaeme yok... Orta alanda ise yakın markaja rağmen aldığı her topu olumlu kullanmayı düşünen ve rakip savunmanın arkasına attığı mükemmel paslarla arkadaşlarını gol pozisyonlarına sokmaya çalışan Hamsik'ten başka bir oyuncu yoktu.
Bakasetas, uzun bir sakatlık döneminden sonra istenilen düzeyde değildi. Yine gelişen Antalyaspor atağı ve ardından Güray'ın ortaya çıkardığı top ve Dorukhan'ın kendi kalesine attığı golle Antalyaspor 2-1 öne geçen taraf oldu.
Uzun lig maratonunda böylesi sonuçlar ortaya çıkabilir. Ama beklenmeyen sonuçlardan sonra bugüne kadar oluşan istikrarlı yapının korunması için yanlışların irdelenmesi ve önlemler alınması gerekmekte.