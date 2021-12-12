Vazgeçmem senden

Kim Min-Jae ile Attila Szalai, performansları ile taraftarın sevgilisi olurken Pereira’nın da en fazla forma şansı verdiği isimler oldu. Szalai 1674 dakika, Kim ise 1617 dakika görev aldı
Vitor Pereira dönemi ile birlikte 'üçlü savunma' tartışmaları da devam ederken, Portekizli çalıştırıcı özellikle takımın savunma bölgelerinde 4 oyuncu üstünde ısrarla durdu… Son haftalarda formabulmakta zorlansa da Attila Szalai şu ana kadar takımın en çok süre alan oyuncusu durumunda. Macarsavunmacı toplamda1674 dakika ile takımınen çok sahada kalanismi olurken onu birdiğer stoper Kim Min-Jae takip etti. Güney Koreli oyuncu bu sezon 1617 dakika görev aldı.
FERDİ ÜÇÜNCÜ SIRADA
Bu ikiliyi zaman zaman bek olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu takip ediyor. 22 yaşındakioyuncu 1589 dakika görevalıp takımına da ayrıcatoplamda 2 gol ve 2asistlik katkı sağladı. Bu oyuncular sonrasında ise takımın deneyimli ismi Luiz Gustavo geliyor. Brezilyalı orta saha, 18 maçta görev aldığı süreçte 1498 dakika sahadaydı.
12 PUANLIK KRİTİK VİRAJ!
KANARYA, Avrupa maçlarının ardından lige dönerken ilk yarıda kalan 4 maçı da kazanmak tek hedef… G.Antep karşılaşması sonrasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan F.Bahçe, Karagümrük ve Yeni Malatya maçları ile ligin ilk yarısını noktalayacak. 4 maçta alınacak 12 puan ve devre arasındaki takviyelerle yönetim, şampiyonluk yarışında lider Trabzon'u yakalamayı hedefliyor. 4 maçta gelecek 12 puanın takımın da önünü açacağı hesaplanıyor
GÜRCAN BİLGİÇ
G.Antep maçı tam bir final! F.Bahçe, Avrupa sonrasılige döndü. Gaziantep'e konukolacak sarı-lacivertlilerdennasıl bir oyun bekliyorsunuz?İlk yarının en kritik maçına çıkıyor.Eğer Gaziantep karşılaşmasındangalibiyetle ayrılırsa4'te 4 yapma ihtimali çok yüksek.Maça nasıl çıkacağından ziyadeönemli oyuncularının vereceği performansönemli. Mesut Özil-Gustavo-Sosa gibi yıldızların bu maçlardabaşkalaşması lazım. Bu yüzdenİrfan Can çok önemli bir eksik.Trabzonspor'un, dün olduğugibi ilk yarının bitimine kadardaha puanlar kaybedeceğinidüşünüyorum. Bu yüzden Fenerbahçeiçin final gibi bir maç olacak. Gaziantep FK evindeyenilmiyor. Fenerbahçe, eskihocası Erol Bulut'un takımınınserisini bozabilir mi?Bunu yapmak zorundalar. VitorPereira'nın taktikleri Gaziantepgibi kapalı oynayan takımlar karşısındaişe yaramıyor. Duran toporganizasyonlarında bu nedenle yıldızperformanslarına ihtiyaçları var. Çokzor bir maç olacak. İşte karşılaşmaya'final' demem bu yüzden.