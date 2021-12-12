Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi ile birlikte 'üçlü savunma' tartışmaları da devam ederken, Portekizli çalıştırıcı özellikle takımın savunma bölgelerinde 4 oyuncu üstünde ısrarla durdu...
Son haftalarda forma bulmakta zorlansa da Attila Szalai şu ana kadar takımın en çok süre alan oyuncusu durumunda...
Macar savunmacı toplamda 1674 dakika ile takımın en çok sahada kalan ismi olurken onu bir diğer stoper Kim Min- Jae takip etti. Güney Koreli oyuncu bu sezon 1617 dakika görev aldı.
FERDİ ÜÇÜNCÜ SIRADA
Bu ikiliyi zaman zaman bek olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu takip ediyor. 22 yaşındaki oyuncu 1589 dakika görev alıp takımına da ayrıca toplamda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Bu oyuncular sonrasında ise takımın deneyimli ismi Luiz Gustavo geliyor. Brezilyalı orta saha, 18 maçta görev aldığı süreçte 1498 dakika sahadaydı.
12 PUANLIK KRİTİK VİRAJ!
Kanarya, Avrupa maçlarının ardından lige dönerken ilk yarıda kalan 4 maçı da kazanmak tek hedef… Gaziantep karşılaşması sonrasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan F.Bahçe, Karagümrük ve Yeni Malatya maçları ile ligin ilk yarısını noktalayacak.
4 maçta alınacak 12 puan ve devre arasındaki takviyelerle yönetim, şampiyonluk yarışında lider Trabzon'u yakalamayı hedefliyor. 4 maçta gelecek 12 puanın takımın da önünü açacağı hesaplanıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ - GAZİANTEP MAÇI TAM BİR FİNAL
Fenerbahçe, Avrupa sonrası lige döndü. Gaziantep'e konuk olacak sarı-lacivertlilerden nasıl bir oyun bekliyorsunuz? İlk yarının en kritik maçına çıkıyor. Eğer Gaziantep karşılaşmasından galibiyetle ayrılırsa 4'te 4 yapma ihtimali çok yüksek. Maça nasıl çıkacağından ziyade önemli oyuncularının vereceği performans önemli. Mesut Özil-Gustavo- Sosa gibi yıldızların bu maçlarda başkalaşması lazım. Bu yüzden İrfan Can çok önemli bir eksik. Trabzonspor'un, dün olduğu gibi ilk yarının bitimine kadar daha puanlar kaybedeceğini düşünüyorum. Bu yüzden Fenerbahçe için final gibi bir maç olacak.
Gaziantep FK evinde yenilmiyor. Fenerbahçe, eski hocası Erol Bulut'un takımının serisini bozabilir mi? Bunu yapmak zorundalar. Vitor Pereira'nın taktikleri Gaziantep gibi kapalı oynayan takımlar karşısında işe yaramıyor. Duran top organizasyonlarında bu nedenle yıldız performanslarına ihtiyaçları var. Çok zor bir maç olacak. İşte karşılaşmaya 'final' demem bu yüzden.