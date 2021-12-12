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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Zafer sevinci!

Zafer sevinci!
Trabzonspor'u deviren Antalyasporlu futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı. Son düdüğün ardından uzun süre tribünlerle galibiyeti kutlayan kırmızı-beyazlılarda genç teknik direktör Nuri Şahin'in de sevinci görülmeye değerdi. Taraftarla yumruk şov yapan 33 yaşındaki çalıştırıcı, soyunma odasında da oyuncularıyla kucaklaştı. Bu arada Antalyaspor, en son 2016 yılının kasım ayında rakibini kendi evinde yenerken sonrasında 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı. Antalya son 10 maçta ilk kez rakibini devirdi.

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Zafer sevinci!
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