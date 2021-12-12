Zorbay Küçük’e kart tepkisi!

KARŞILAŞMANIN hakemi Zorbay Küçük, kararlarıyla Trabzonspor cephesinin büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi olan 29 yaşındaki Küçük'ün, sert müdahalelerde kart çıkarmaması bordo-mavilileri kızdırdı. Penaltının tartışılmayacağını savunan Trabzonsporlu futbolseverler, "Bütün takdirhaklarını Antalyaspor'danyana kullanıyor… Penaltıdoğru karar ancak ayağa basmalarasarı kart vermiyor, Trabzonspor'a operasyon çekiyor! Yol yakınken başka meslek seçmeli, bütün kararları taraflı" yorumlarını yaptılar.