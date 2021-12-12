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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Zorbay Küçük’e kart tepkisi!

Zorbay Küçük’e kart tepkisi!
KARŞILAŞMANIN hakemi Zorbay Küçük, kararlarıyla Trabzonspor cephesinin büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi olan 29 yaşındaki Küçük'ün, sert müdahalelerde kart çıkarmaması bordo-mavilileri kızdırdı. Penaltının tartışılmayacağını savunan Trabzonsporlu futbolseverler, "Bütün takdir haklarını Antalyaspor'dan yana kullanıyor… Penaltı doğru karar ancak ayağa basmalara sarı kart vermiyor, Trabzonspor'a operasyon çekiyor! Yol yakınken başka meslek seçmeli, bütün kararları taraflı" yorumlarını yaptılar.

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Zorbay Küçük’e kart tepkisi!
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