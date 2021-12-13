Altay’dan son 6 yılın en kötü serisi

Son olarak 24 Eylül 2021 tarihinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1 yenebilen siyah-beyazlılar ardından 9 maçta galibiyet yüzü göremedi.

En son 2015-2016 sezonunda 3'üncü Lig'de 9 maç üst üste galip gelemeyen Altay, bu kötü seriyi Süper Lig'de de yaşadı.

Altay, Süper Lig'de bu süreçte Gaziantep FK, Vavacars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport Tav Antalyaspor ve Adana Demirspor'a yenilirken, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Galatasaray'la berabere kaldı.

Bu sezona çok iyi başlamasına rağmen aldığı kötü sonuçların ardından düşme hattına yaklaşan İzmir ekibi, taraftarını endişelendirdi. Altay, bu hafta deplasmanda GZT Giresunspor'a konuk olacak.