Antalyaspor’a Şahin dopingi

FUTBOLCULUK kariyerini noktalayarak Ersun Yanal'ın yerine Antalyaspor'da teknik direktörlüğe adım atan Nuri Şahin, Akdeniz ekibini yükselişe geçirdi. 33 yaşında büyük bir sorumluluk alarak görevi kabul eden Şahin, 8 haftalık süreçte takımına 13 puan (4G-1B-3M) kazandırdı. Yanal döneminde 8 gol atıp 12 gol yiyen kırmızıbeyazlılar,Şahin ile daha fazla gol bulurken (12), filelerinide daha fazla rakiplerine (11) kapattı. 33 yaşındaki genç hoca, topladığı puan primleriyle Antalyaspor'a 12.5 milyon TL kasa kolaylığı sağladı.